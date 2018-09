vor 32 Min.

Autofahrer auf A7 bei Kirchdorf schwer verletzt

Auf der A7 bei Kirchdorf ereignete sich am Samstag ein schwerer Verkehrsunfall. Ein unangeschnallter 33-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer verletzt.

Am Samstagnachmittag kam ein 33-jähriger Autofahrer, auf der A7 bei Kirchdorf in Fahrtrichtung Würzburg, aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte in die Mittelleitplanke. Aufgrund der daraufhin eingeleiteten Vollbremsung geriet das Unfallfahrzeug ins Schleudern und touchierte einen PKW auf dem rechten Fahrstreifen.

Unangeschnallter 33-jähriger wird aus Fahrzeug geschleudert

Beide Fahrzeuge kamen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 33-Jährige überschlug sich mehrmals, bis sein Wagen nach etwa 50 Metern in einem Feld auf dem Dach liegend zum Stehen kam. Der er nicht angeschnallt war, wurde der Fahrer aus seinem Fahrzeug heraus geschleudert und erlitt mehrere Knochenbrüche.

Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Autobahn blieb über eine Stunde gesperrt. Am PKW des 33-jährigen entstand ein Totalschaden. Die andere Unfallbeteiligte blieb unverletzt. (gahu)

