Autofahrer blockiert Straße in Obenhausen und wird gewalttätig

Erst hat ein Mann in Obenhausen einen anderen Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt gehindert, dann schlug er auch noch zu.

Mit einem Faustschlag verletzt ein 49-Jähriger einen 73-Jährigen in Obenhausen. Zwischen den beiden Männern gab es wohl vorher schon Differenzen.

Ein Konflikt zwischen zwei Männern, der offenbar schon seit Längerem schwelt, ist am Wochenende in Obenhausen ausgeartet. Anlass war eine blockierte Straße.

Ein 49 Jahre alter Autofahrer parkte am Samstag gegen 15 Uhr rückwärts aus seinem Grundstück an der Sommerstraße aus. Wie die Polizei berichtet, blockierte er dadurch die Straße mit seinem Fahrzeug und hinderte so einen 73 Jahre alten Autofahrer an der Weiterfahrt. Nachdem der Senior beide Arme fragend in die Höhe gestreckt hatte, näherte sich der 49-Jährige dem Auto des Älteren, der noch in seinem Fahrzeug saß, die Scheibe allerdings heruntergelassen hatte.

Den 49-Jährigen erwarten nun zwei Strafanzeigen

Zuerst versuchte der 49-Jährige den 73-Jährigen zu ohrfeigen. Dies konnte der Ältere jedoch abwehren. Anschließend verpasste der jüngere Mann dem anderen einen Faustschlag ins Gesicht. Der 73-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Zwischen den beiden Beteiligten gab es laut Polizei wohl in der Vergangenheit bereits Diskrepanzen. Den 49-Jährigen erwarten nun zwei Strafanzeigen – eine wegen Nötigung und die andere wegen vorsätzlicher Körperverletzung. (az)

