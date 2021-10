Babenhausen

vor 47 Min.

Das ist der Grund für die Störung im Handynetz in Babenhausen

Kein Empfang: In Babenhausen streikt das Handynetz.

Plus Kein Empfang: Seit Montag ist die Mobilfunkversorgung in Teilen von Babenhausen gestört. Wann funktioniert alles wieder wie gewohnt?

Von Sabrina Karrer

In Teilen von Babenhausen ist aktuell das Mobilfunknetz gestört. "Der Handyempfang ist fast tot", sagte Marktrat Werner Sutter am Mittwochabend in der Sitzung des Gremiums und fragte nach der Ursache. Mancher vermute, dass dies mit den Baustellen im Ort zusammenhängt. Das ist aber nicht der Grund.

