13:30 Uhr

Babenhausen: Mann schlägt Kontrahenten drei Zähne aus

Zwei Betrunkene streiten sich in einem Babenhauser Bistro. Einer der beiden wird handgreiflich.

In der Nacht zum Donnerstag ist es in einem Bistro in Babenhausen zu einer Körperverletzung gekommen. Das teilt die Polizei mit. Zwei Gäste des Bistros, ein 47-Jähriger und ein 49-Jähriger, gerieten zunächst verbal aneinander. Der Streit endete dann damit, dass der jüngere Mann seinem Kontrahenten mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug, mit der Folge, dass dieser drei Zähne verlor. Aufgrund der Verletzungen musste dieser in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Beteiligen standen unter Alkoholeinfluss. (az)

