vor 26 Min.

Babenhausen im Lichterglanz: Die Kauf- und Kulturnacht steht an

Was bei der Kauf- und Kulturnacht in Babenhausen am Freitag geboten ist.

Eine Kombination aus Einkaufsmöglichkeiten, Ausstellungen und Darbietungen heimischer Künstler bietet die traditionelle Kultur- und Kaufnacht in Babenhausen. Sie findet am Freitag, 15. November, statt und verwandelt die innerörtliche B300 – von der Günzbrücke bis zur Kreuzung der Krumbacher Straße – in eine große, mit Bühnen und Ständen ausgestattete Fußgängerzone. Bis 22 Uhr können die Besucher bei Kerzenschein über die Einkaufsmeile flanieren und dabei sowohl optische als auch kulturelle und kulinarische Höhepunkte genießen.

Auch in diesem Jahr hat die Gewerberegion Babenhausen ein Programm zusammengestellt, das Jung und Alt ansprechen soll. Es beginnt um 18 Uhr mit einer historischen Führung durch den Fuggermarkt. Sie startet am Rathaus und wird erstmals von Benedikt Kreuzpointner geleitet. Ab 19 Uhr sorgen die Haseltaler Alphornbläser, die Musikanten der Gruppe „Blech hoch 7“, Bernd Stegmann mit seiner Stanzlmusik und weitere Gruppen für musikalischen Schwung.

Babenhauser Einzelhändler haben ihre Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet, sodass die Besucher genügend Zeit zum Bummeln und Einkaufen haben. Zur Stärkung werden vielerorts Speisen und Getränke angeboten. Zum Abschluss der Kultur- und Kaufnacht wird ein Feuerwerk den Nachthimmel über Babenhausen erhellen. (clb)

