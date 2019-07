vor 20 Min.

Babenhauser Räte reagieren auf fehlende Betreuungsplätze

Die Kindergärten in der Region sind gut gefüllt – so auch in Babenhausen. Dort soll ein Neubau Abhilfe schaffen.

Etliche Kindergartenplätze kommen in Babenhausen dazu – und ein Neubau.

In Babenhausen werden, wie berichtet, dringend Betreuungsplätze für Kinder benötigt. Von einem Neubau war Anfang des Jahres die Rede, nun folgen ersten konkrete Schritte.

Wie Bürgermeister Otto Göppel während der Sitzung des Marktrats mitteilte, erkennt die Gemeinde aufgrund des steigenden Bedarfs an Betreuungsplätzen im Kindergarten- sowie im Hortbereich weitere 33 Kindergartenplätze und zehn Hortplätze (gegebenenfalls für Kinder der 1. und 2. Grundschulklassen) „als bedarfsnotwendig an". Alle als bedarfsnotwendig anerkannten Plätze sollen nun in einer neuen Einrichtung – mit den bisherigen Plätzen der bestehenden Kindertageseinrichtung Guter Hirte – untergebracht werden, hieß es. Somit werden insgesamt 15 Krippenplätze, 58 Kindergartenplätze und zehn Hortplätze anerkannt. Zudem stünden bis zu zehn Plätze im Kindergartenbereich für Kinder mit Eingliederungshilfebescheid zur Verfügung. Hintergrund des steigenden Bedarfs an Kindergartenplätzen sind laut Otto Göppel Zuzüge von Familien, nicht zuletzt in neue Baugebiete. Die Kindertagesstätte „Guter Hirte" sei allerdings bereits an ihre Kapazitätsgrenze gelangt. Deshalb soll eine neue Einrichtung geschaffen werden, in die dann die bisher 67 Kindergarten- und 15 Hortplätze überführt werden. Göppel machte auch darauf aufmerksam, dass der „Gute Hirte" seit 90 Jahren besteht und das Gebäude ursprünglich anders genutzt worden war. Im Kindergartenjahr 2013/2014 kam dann in einem Gebäude gegenüber des Kindergartens eine Außengruppe Hort hinzu – jene befinde sich in einem Wohnhaus. Um eine zukunftsfähige Lösung zu schaffen und den heutigen Raumanforderungen sowie Sicherheitsvorschriften Rechnung zu tragen, werde die bestehende in die neue Einrichtung überführt. Bereits im September hatte die Marktgemeinde weitere Kindergartenplätze und 15 zusätzliche Kinderkrippenplätze genehmigt.

Betreuung: Kindergartenplätze werden gebraucht

Neben den Plätzen im „Guter Hirte“ kommen weitere 58 Kindergarten- und zehn Hortplätze in den anderen kommunalen Einrichtungen hinzu. Die zehn Hortplätze werden laut Göppel aufgrund der jährlich bestehenden Warteliste neu geschaffen. Von den 58 Kindergartenplätzen sind bereits 25 Plätze in der Einrichtung „Hand in Hand“ und 15 in der Außenstelle des Kindergartens „Guter Hirte“ mit einer Ausnahmegenehmigung belegt und somit in Betrieb. Diese Regelung erlischt jedoch zum 31. August 2022. Die 40 Plätze entfallen dann laut Bürgermeister nach Ablauf der Frist – und müssen ersetzt werden. Der Marktrat stimmte der Aufstockung der Bedarfsanerkennung zu.

