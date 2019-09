07:00 Uhr

Baustart für das neue Gerätehaus in Illertissen

Die Feuerwehr Illertissen bekommt ein neues Gerätehaus. Beim offiziellen Spatenstich lobten die Beteiligten das zukunftsweisende Projekt.

In der vergangenen Woche hatten Bagger bereits begonnen, die oberste Bodenschicht abzuschieben, nun hat der Bau des neuen Feuerwehr-Gerätehauses am Ahornweg in Illertissen offiziell begonnen: Mit dem ersten Spatenstich von Vertretern der Kommunalpolitik, der Bauleute und der Feuerwehr-Führungskräfte wurde ein zukunftsweisendes Projekt gestartet, das für Illertissen, den Landkreis und darüber hinaus in den kommenden Jahrzehnten von großer Bedeutung sein wird. Darin waren sich alle Grußredner einig.

Baukosten belaufen sich auf rund zehn Millionen Euro

Landrat Thorsten Freudenberger betonte die überregionalen Funktionen, die mit der Atemschutzübungsanlage und der Taktisch-Technischen Betriebsstelle für den Digitalfunk (TTB) den Feuerwehren des Landkreises und darüber hinaus bereit gestellt werden.

Der Landkreis, so Freudenberger, habe deshalb rund ein Drittel der Gesamtkosten von rund zehn Millionen übernommen und profitiere von Synergieeffekten. Bürgermeister Jürgen Eisen erläuterte die Vorteile des neuen Standortes, von dem aus der gesamte Stadtbereich einschließlich den Stadtteilen und die Autobahn, schnell erreichbar sind. Kommandant Erik Riedel dankte dafür, dass mit Weitblick daran gedacht wurde, in späteren Jahren auch mehr hauptamtliche Kräfte beschäftigen und unterbringen zu können.

Diese Notwendigkeit werde sich ergeben, wenn die Zahl der ehrenamtlichen Feuerwehrleute und damit die Tagesalarmstärke weiter absinken werde, wie es heute schon in vielen Wehren der Umgebung zu beobachten sei. Kreisbrandrat Dr. Bernhard Schmidt erklärte die wichtigen Aufgaben, die in der Atemschutzanlage und der TTB erfüllt werden und dankte für die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landkreis.

