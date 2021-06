Bellenberg

Anwesen in der Bellenberger Illerstraße wird zu Notunterkunft

Plus Die Gemeinde Bellenberg hat ein Haus als Notunterkunft gekauft. Damit sichert sich die Kommune Gestaltungsspielraum an der angrenzenden Straßenkreuzung.

Von Regina Langhans

Die Gemeinde Bellenberg hat das zum Verkauf stehende kleine Anwesen an der Illerstraße 1 am nördlichen Ortsrand erworben. Damit hat sich die Kommune Gestaltungsspielraum geschaffen für künftige Planungen im Innenortbereich. Falls irgendwann nötig, könnte an dieser Straßenkreuzung vielleicht einmal ein Kreisverkehr gebaut werde. Zunächst will die Gemeinde aber ihre derzeit ausgereizten Möglichkeiten an gemeindlichen Notunterkünften erweitern. Nach eingehender Besichtigung durch die Gemeinderäte hat das Gremium dieser vorläufigen Nutzung einhellig zugestimmt.

