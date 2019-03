vor 25 Min.

Bellenberger Zaun-Zwist liegt auf Eis

Nun haben die Anwälte das Wort. Was beide Parteien dazu sagen.

Von Regina Langhans

Im Zwist um einen mächtigen Steingabionen-Gartenzaun in Bellenberg an der „Römerhalde“ herrscht Stillstand – doch keineswegs Waffenstillstand. Wie berichtet, hat der Gemeinderat Bellenberg dem rund 50 Meter langen und 1,90 Meter hohen modernen Gartenzaun Anfang des Jahres zum zweiten Mal eine nachträgliche Genehmigung verweigert. Begonnen hatte alles vor etwa einem Jahr. Seitdem ringen beide Parteien, der Eigentümer und die Kommune, um eine Lösung, wie mit dem, offenbar unwissentlich errichteten Schwarzbau zu verfahren ist.

Lesen Sie auch die Vorgeschichte: Zaun-Zwist in Bellenberg: Was der Besitzer sagt

Bis zum 1. März – so das Angebot der Kommune – sollte der Eigentümer auf die jüngsten Vorschläge des Gemeinderates zum teilweisen Rückbau eine Stellungnahme im Rathaus abgeben. Auf Anfrage sagte Zweiter Bürgermeister Kurt Bucher: „Es gibt nichts Neues, es hat sich zum Stand vom 31. Januar nichts geändert.“





Als Gabionen werden solche Gittereinfassungen bezeichnet. In Bellenberg sorgt dieser Zaun aus Steingabionen für Unmut. Bild: Langhans

Der Eigentümer sei aufgefordert, sich an der Einfriedungssatzung der Kommune zu orientieren. In Anlehnung daran soll die Mauer an der Straßenseite auf 1,20 und rückwärtig auf 1,60 Meter gekürzt werden. Komme es zu keiner Einigung, werde das Gericht entscheiden, so der Stellvertretende Bürgermeister. Ein im vergangenen Jahr von einem Vertreter des Verwaltungsgerichts wahrgenommener Ortstermin habe ebenfalls zu keiner Einigung geführt, ergänzte Bucher.

Die Anwälte sind jetzt am Zug

Eine Nachfrage beim Eigentümer bestätigt dies. Er habe die Angelegenheit an seinen Rechtsanwalt weitergegeben, so der Grundstücksbesitzer. Er sagt: „Ich kenne den aktuellen Stand der Dinge nicht, ich kümmere mich nicht mehr darum.“ Dafür sei der Anwalt da, ihm habe er alles überlassen. Ein Kürzen der Steingabionen sehe er nicht ein, einen Begrünungsvorschlag habe er längst eingereicht. Er sei gespannt, was sein Anwalt mit dem der Gemeinde aushandele, fügt er noch an.

Mehr zu dem Zaun-Zwist lesen Sie hier: Zaun sorgt für Ärger im Bellenberger Gemeinderat

Bellenberger Zaun-Zwist geht in die nächste Runde

Themen Folgen