Betrunkener Radfahrer stürzt bei Tiefenbach und verletzt sich

Am frühen Sonntagabend ist ein betrunkener Fahrradfahrer auf einem Feldweg zwischen Tiefenbach und Betlinshausen in einer Kurve gestürzt.

Am frühen Sonntagabend ist ein 48-jähriger Fahrradfahrer auf einem Feldweg zwischen Tiefenbach und Betlinshausen in einer Kurve gestürzt. Passanten halfen dem Mann. Er hatte sich laut Polizei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Betrunkener Radfahrer stürzt: Ermittlungsverfahren eingeleitet

Der Sachschaden an dem Fahrrad wird auf 100 Euro geschätzt. Der 48-Jährige erklärte, er sei zu schnell gewesen und auf dem Kies weggerutscht. Die Polizei stellte aber auch fest, dass der Mann alkoholisiert war. Deshalb wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (az)

