vor 8 Min.

Brand in Memmingen: 29-Jähriger erstickte an giftigem Qualm

Die Obduktion hat die Todesursache ergeben. Was sonst noch in dem Fall bekannt ist.

Nach dem Brand in der Memminger Innenstadt in der Nacht zum Feiertag Mariä Himmelfahrt ist die Todesursache des Mannes bekannt: Der 29-Jährige erstickte in der Wohnung an giftigem Rauchgas. Hinweise auf Fremdeinwirkungen sind laut Polizei nicht vorhanden.

Die Todesursache habe die Obduktion des Leichnams ergeben, teilte eine Polizeisprecherin mit. Zur Ursache des Feuers konnte sie bisher lediglich ausschließen, dass der Brand mit Absicht gelegt worden war. Ob es ein technischer Defekt oder ein Unglück – zum Beispiel durch eine Zigarette oder eine Kerze – gewesen sei, ermittele derzeit noch ein Gutachter des Landeskriminalamts.

Wie berichtet, hatten Nachbarn den Brand gegen 23 Uhr bemerkt. Als sie den Bewohner warnen und retten wollten, schlugen ihnen bereits meterhohe Flammen aus dem bungalowähnlichen Gebäude entgegen. Die Feuerwehr konnte den Mann nur noch tot bergen. (az)

Themen Folgen