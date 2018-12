16:00 Uhr

Brandstifterin bleibt in Klinik

Gericht verhängt nach Feuer in Behinderteneinrichtung Haftstrafe. Angeklagte muss wegen psychischer Erkrankung nicht ins Gefängnis.

Ein Urteil gibt es nun im Gerichtsverfahren gegen eine ehemalige Bewohnerin einer Einrichtung für Menschen mit geistiger, psychischer oder mehrfacher Behinderung in unserer Region. Weil sie Anfang Februar 2018 in ihrem Zimmer Feuer gelegt hatte, musste sich die 50-Jährige wegen schwerer Brandstiftung vor dem Memminger Landgericht verantworten. Am dritten Verhandlungstag entschied das Gericht zwar auf ein Jahr Haft ohne Bewährung, die Frau soll aber in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden.

Laut Anklageschrift leidet die Frau unter gesundheitlichen Einschränkungen durch eine Form von Schizophrenie, bei ihr liegen zudem eine leichte Intelligenzminderung und Verhaltensstörungen vor. Seit der Tat im Februar ist sie in einer anderen bayerischen Einrichtung untergebracht. Die Verhandlungstage waren geprägt durch das Verhalten der Angeklagten mit unkontrollierten Erregungszuständen und emotionalen Ausbrüchen, bei denen sie auch Zeugen beleidigte. Zigarettenpausen im Abstand von etwa 30 Minuten stellten die Prozessbeteiligten auf eine Geduldsprobe.

Zehn Zeugen und mehrere Sachverständige sagten aus, großes Gewicht für die Urteilsfindung besaßen besonders die Berichte der psychiatrischen Experten. Darin wurde eine Lebens- und Krankheitsgeschichte der Angeklagten aufgezeigt, die von Kindheit an durch problematische Verhältnisse gekennzeichnet ist. Seit 1984 war die Frau in psychiatrischer Behandlung – mit 20 Aufenthalten in entsprechenden Einrichtungen. Dabei entwickelte die Frau ein zunehmend aggressives Verhalten, unternahm Suizidversuche und zerstörte Gegenstände. Überdies waren bei ihr immer häufiger Mängel bei der Auffassungs- und Merkfähigkeit festzustellen.

All dies spielte auch am Tag der Tat eine Rolle: Die Angeklagte hatte sich über ihre Betreuungsperson aufgeregt, weil ihr beispielsweise die Haltung eines Haustieres abgelehnt wurde. Die Angeklagte wollte darum nicht länger in der Einrichtung bleiben und setzte aus einem Rachegefühl heraus ihr Bett und Handtücher im benachbarten Gemeinschaftsbad in Brand.

An Gebäude und Einrichtung entstand ein Schaden von rund 71000 Euro. Die Betreuer im Haus und auch die Feuerwehr reagierten schnell und umsichtig, sodass keine der rund 30 Personen, die im Gebäude waren, zu Schaden kam. Die Täterin gestand von sich aus stolz die Brandstiftung.

Dass die Angeklagte weiterhin in einem psychiatrischen Kranken-haus untergebracht wird und daher nicht in ein Gefängnis muss, begründete das Gericht mit ihrer Krankheit. Es verwies auch darauf, dass keinerlei positive Sozialprognose bestehe – somit könnten andere, Menschen gefährdende Taten nicht ausgeschlossen werden. (py)

