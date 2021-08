Buch-Obenhausen

vor 44 Min.

Eine Geschichte aus der Geschichte: Die streitbaren Färber von Obenhausen

Plus Mit Recht und Gesetz sind einst die Färber von Obenhausen in Konflikt geraten. Von einer kuriosen Aktion im Schloss.

Von Ralph Manhalter

Man stelle sich vor, der Geltungsbereich von Recht und Gesetz ist gar nicht so eindeutig festgelegt. Was heute zumindest in den meisten europäischen Staaten nahezu undenkbar erscheint, gehörte noch im ausgehenden Mittelalter zur Tagesordnung. Ein wesentlicher Streitpunkt bildete in jener fernen Zeit die Zuständigkeit der richterlichen Gewalt, was mitunter zu kuriosen Aktionen führte. Wir gehen zurück ins 15. Jahrhundert und statten dem beschaulichen Dorf Obenhausen im Rothtal einen Besuch ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen