vor 34 Min.

Bürgermeisterwahl in Oberschönegg wird spannend

Die Dietershofer küren Radim Tatka zu ihrem Bürgermeisterkandidaten. Er tritt gegen den Amtsinhaber an.

Von Claudia Bader

Beim dritten Anlauf hat es geklappt: Radim Tatka ist auf der Liste der Freien Wählervereinigung Dietershofen zum Bürgermeisterkandidaten nominiert. Bei der Aufstellungsversammlung behauptete sich der Weinrieder mit knapper Mehrheit von 28 zu 25 Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten vor Amtsinhaber Günther Fuchs. Dieser muss nun bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 nach zwölfjähriger Amtszeit seinen Stuhl im Rathaus gegen einen Mitbewerber verteidigen.

Wie berichtet, hatte sich Tatka bei der Versammlung der Wählergemeinschaft Weinried nicht nur für den Gemeinderat, sondern überraschend auch für das Bürgermeisteramt beworben. Bei der Abstimmung setzte er sich mit 13 gegen 16 Stimmen jedoch nicht gegen Fuchs durch. Bei der Versammlung der Wählervereinigung Oberschönegg unterlag Tatka abermals dem amtierenden Gemeindeoberhaupt (13 gegen 59 Stimmen). An seinem Ziel festhaltend, stellte sich der 52-Jährige, der mit seiner Frau und drei Töchtern seit vier Jahren in Weinried lebt, nun auch in Dietershofen für das höchste Amt in der Gemeinde zur Verfügung. „Die Bürger von Oberschönegg und den Ortsteilen sollen bei den anstehenden Kommunalwahlen die Wahl haben“, so der Polizeibeamte, der eine Ausbildung in der Verwaltung und ein Studium der Verwaltung und Rechtswissenschaft absolviert hat.

Auch Fuchs buhlte um das Wählervotum. Während seiner zwölfjährigen Amtszeit habe er sich intensiv für die Gemeinde engagiert und dabei Wissen und Erfahrung erworben, resümierte er und kündigte an: „Wir haben noch einiges vor.“ Neben einer Lösung des Wasserversorgungsproblems seien weitere Projekte in Planung. In Dietershofen genieße die Ausweisung des neuen Baugebiets Priorität. Für den Fall, dass er im März nicht zum Bürgermeister gewählt wird, habe er sich auf der Liste der Wählervereinigung Oberschönegg auch als Gemeinderatskandidat aufstellen lassen. „Es gibt noch viele komplexe Projekte, in die ich mich einbringen möchte“, so Fuchs.

In Dietershofen bewerben sich zudem sechs Männer und zwei Frauen im Alter von 21 bis 54 Jahren für das Gremium. Während sich Fritz Eberle nach 18 Jahren als Rat nicht mehr zur Wahl stellt, strebt Thomas Braun eine vierte Amtsperiode an. Die Versammelten belohnten seine Entscheidung mit einem deutlichen Votum. Die Liste: Thomas Braun, Markus Wanner, Ute Schedler, Christian Wanner, Franz Keller, Robert Wegele, Alexander Schwehr und Felicitas Wild.

