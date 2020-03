vor 40 Min.

Bummel fällt aus

Der Frühjahrsmarkt am Palmsonntag ist abgesagt.

Gewerberegion Babenhausen entscheidet sich für Absage des Frühjahrsmarkts

Besucher, Einzelhändler und Fieranten müssen diesen Termin aus dem Kalender streichen: Der Frühjahrsmarkt, der eigentlich am Palmsonntag, 5. April, in Babenhausen stattfinden sollte, fällt aus. Die Gewerberegion Babenhausen hat die Veranstaltung, die jedes Jahr etliche Besucher anzieht, abgesagt. Auf seiner Internetseite gibt der Verein bekannt: „Aufgrund der dynamischen Verbreitung des Coronavirus sehen auch wir uns in der Verantwortung und folgen sowohl der Empfehlung des Bundes als auch des nun verbindlich im Kabinett beschlossenen Verbots für Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis zum Ende der Osterferien.“ (stz)

Themen folgen