Der Meisenweg in Vöhringen wird ausgebaut

Wie die Sackgasse in Vöhringen umgestaltet werden soll.

Von Felicitas Macketanz

Der Meisenweg in Vöhringen könnte durchaus ansehnlicher gestaltet werden. Der Meinung sind die Stadträte – und haben bereits im Oktober 2018 beschlossen, die Sackgasse auszubauen. 1974 wurde diese laut Sitzungsvorlage damals nur bis zur bestehenenden Bebauung hergestellt. Das soll jetzt geändert werden. Einerseits, weil am Meisenweg ein neues Haus errichtet werden soll und andererseits, weil die Straße bisher eben ohnehin nur her- aber nicht fertiggestellt wurde. Und die Stadt jetzt handeln muss. Wie berichtet, gilt für solch einen Ausbau, der vor etlichen Jahren begonnen aber nicht beendet wurde, nämlich eine zeitliche Frist – um die Straßen fertigzustellen und Erschließungsbeiträge zu erheben. Festgelegt wurde diese zeitliche Begrenzung in einer Novelle des Kommunalabgabengesetzes. Der Vöhringer Stadtrat entschied sich deswegen im vergangenen Jahr, den Meisenweg in Angriff zu nehmen.

Straßen-Ausbau: Es gilt eine Frist für Erschließungsbeiträge

Timo Söhner vom Stadtbauamt sagte nun in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses, dass der Meisenweg schon bis zur Hälfte ausgebaut worden sei. Insgesamt ist die Straße 65 Meter lang und 6,50 Meter breit. Zur Debatte stand jetzt Söhner zufolge eine Wendeplatte am Ende der Fahrbahn, die allerdings nicht umgesetzt werden kann, da die Stadt das betroffene Grundstück nicht besitzt. Trotz der fehlenden Wendeplatte soll die Sackgasse attraktiver gestaltet und somit eben auch fertiggestellt werden. Möglich machen sollen das einzelne Baumquartiere und auch zwei Stellflächen sind vorgesehen.

Mit diesen Plänen wurde nun im Verkehrsausschuss ein erster Schritt in Sachen Fertigstellung gemacht. Dabei kam die Frage auf, ob der Meisenweg, in dem Tempo 30 gilt, in eine Spielstraße umgewandelt werden kann. Das Thema wurde von SPD-Rat Christoph Koßbiehl angestoßen und auch Michael Neher (CSU) griff die Anregung auf und schlug einen verkehrsberuhigten Bereich vor. Bürgermeister Karl Janson merkte an, dass es ohnehin noch Besprechungen mit Anliegern geben werde. Wie der Weg dann letztlich ausgebaut wird, entscheidet der Vöhringer Stadtrat.

