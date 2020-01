18:10 Uhr

Die Bärensammler aus Thal

Plus Ein Paar aus Thal geht einer tierischen Sammelleidenschaft nach. Helmut Klüter und Christa Mosler haben in knapp 20 Jahren rund 800 Teddys gesammelt.

Von Dorothea Brumbach

Beleuchtet von Tausenden Lichtern war das Haus Helmut Klüter und Christa Mosler in der Adventszeit ein Magnet für viele Schaulustige. Doch auch hinter der Eingangstür des Hauses in Thal, in dem Klüter und Moser seit 1993 zur Miete wohnen, versteckt sich eine Überraschung. Das Paar hat in den vergangenen 19 Jahren ungefähr 800 Teddybären in allen Größen und Farben zusammengetragen. In quietschgelb-orange und blau sind die Bären ein besonderer Blickfang in der gesamten Wohnung.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Viele der Teddys sind Reisesouvenire „Bärenmutter“ Christa Mosler sagt: „Wir haben in allen fünf Zimmern – außer in der Küche und der Toilette – Untermieter untergebracht.“ Schon im Flur zeigen sich die Mitbewohner den Besuchern. Vorwitzig haben sie es sich auf den Einzelteilen einer Ritterrüstung, die Helmut Klüter von seinen Spanienreisen mitgebracht hat, gemütlich gemacht. Es scheint fast so, als ob die leichtfüßig anzuschauenden bunten Bären allesamt Weltreisende sind und sich deswegen für diesen Teil der Wohnung entschieden haben. Vielleicht haben sie sich aber auch von dem Reisefieber des 81-jährigen Helmut und seiner 67-jährigen Frau Christa anstecken lassen. Sie bereisen mit ihrem Fahrrad seit 2007 jedes Jahr für mehrere Wochen Spanien und Portugal. Da kommen etliche Kilometer zusammen. Aber auch Touren durch Deutschland seien schon auf dem Programm gestanden, erzählt Mosler. Ziele seien zum Beispiel das Münsterland und Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Auch eine Fulda-Weser-Tour hätten sie unternommen. Von ihren Reisen bringen die beiden häufig bärige Souvenirs mit. Klüter erzählt: „In einem Straßengraben in Spanien haben wir einen verwaisten Bären gefunden. Total verdreckt war er. Zu Hause wurde er erst einmal in die Waschmaschine gesteckt. Dort steht er.“ Klüter zeigt im Regal hinter sich auf einen kleinen weißen Bären mit roten Ohren und Füßen. Für ihn hat sich die weite Reise nach Deutschland gelohnt. Einen Raum weiter glänzen lauter weiße Bärenfelle. Dort sind die Eisbären zu Hause, die sich in dem Regal aneinander kuscheln. Nicht weit entfernt haben die „Reingeschmeckten“ ihren Platz. Sie haben Namenslätzchen um, die auf ihre Herkunft aus München, Hamburg, Bremen und der Schweiz hinweisen. Als Vorsitzender hat der kleine Berliner Bär mit der Krone alles im Blick. Das Regal über dem Fernseher haben fast 80 Bären erklommen und schauen ihren Besitzern beim Fernsehschauen zu. Der Gesichtsausdruck zählt Doch nicht jeder Teddy bekommt einen Platz in dem Haus in Thal. „Unsere Bären finden wir an ihrem unverkennbaren Gesichtsausdruck“, erklärt das Paar. „Auf Flohmärkten oder in Second-Hand-Geschäften, überall schauen uns mal hier, mal dort ein paar Kulleraugen an.“ In Schwendi, so berichten die beiden, hätten sie einen goldigen Teddy mit Geburtsurkunde gekauft. Lange sei ihnen kein Name eingefallen. Bei einer Berlin-Reise entdeckte das Paar einen Aufkleber mit dem Slogan „Rudi stinkt“. Zu Hause angekommen wurde der Bär Rudi getauft. Die Idee dahinter: Der Bär scheint die Nase zu rümpfen – vermutlich stinkt ihm etwas. Das Auge des Besuchers kann gar nicht so viel aufnehmen, wie ihm präsentiert wird: Bären mit Kochmützen, Latzhosen, Fliegen, Schleifen, Hütchen, Schlafmützen angezogen oder nur die Fellvariante. Die einen lümmeln im Liegestuhl, während daneben die Canadian Rangers auf eine Bärengesellschaft im Schlitten aufpassen. Helmut Klüter hat ein Haus für die Bären gebaut. Bild: Dorothea Brumbach Gerne unterstützt das Paar die Kampagne „Bärenstark für die Aids-Hilfe“. Die Solidaritätsbärchen haben einen extra Platz im ehemaligen Kinderzimmer ihres Sohnes. Dort steht das selbst gebaute Bärenhaus von Klüter. Hier haben die fingergroßen Bären ein Zuhause gefunden. Mit Innenbeleuchtung und einer zweisitzigen Toilette hat der gebürtige Westfale an alles gedacht. Christa Mosler hat vor ein paar Jahren einen Nähkurs belegt. Dort wurden Teddybären hergestellt und das kommt ihr heute noch zugute. Nicht nur, dass ihre Bären Unikate sind – mit langem Fell und niedlich schmunzelnden Gesichtern – sie kann als Bärendoktorin auch abgewetzte Sohlen und Ohren wiederherstellen. Lesen Sie aus unserem +Plus-Angebot außerdem: Silvesterbrauch: Wir blicken auf das neue Jahr



Wohnung gesucht: Flüchtlinge und Asylhelfer stoßen auf Hürden



Themen folgen