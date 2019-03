vor 18 Min.

Die Finanzen im Blick: Wofür Kettershausen Geld ausgibt

In die Kläranlage in Kettershausen muss investiert werden.

Die Gemeinde ist seit vergangenem Jahr schuldenfrei. Nun stehen einige große Projekt an.

Von Zita Schmid

Die Gemeinde Kettershausen ist seit August vergangenen Jahres schuldenfrei. Das berichtete Kämmerin Angela Zobel bei der Gemeinderatssitzung, in der die Jahresrechnung 2018, der diesjährige Haushaltsplan sowie die Finanzplanung bis einschließlich 2022 auf der Tagesordnung standen. Auch in diesem Jahr sollen keine Kredite aufgenommen werden. Für 2020 allerdings fehlen 400000 Euro in der Gemeindekasse. Einen Kredit brauche die Gemeinde dann aber nur, wenn die geplanten Investitionen wirklich so umgesetzt werden, so Zobel. Hier ein Überblick über die geplanten Projekte:

Grunderwerb zur Dorferneuerung: 350000 Euro stehen dafür dieses Jahr im Haushaltsplan. Rätin Marianne Rugel machte darauf aufmerksam, dass eine diesbezügliche noch keine Entscheidung gefallen sei. Wie berichtet werden für die Instandsetzung und den Umbau des Anwesens Ilg als neue Dorfmitte hohe Fördergelder erwartet. Im Januar hat sich der Gemeinderat deshalb entschlossen, die Gemeindehalle nicht mehr zu sanieren. Für das Anwesen Ilg, das sich bislang noch im Privatbesitz befindet, soll ein Bauforscher zunächst die zu erwartenden Sanierungskosten genauer berechnen.

Auch Haushaltsreste sind in der Gemeindekasse übrig

Wasserversorgung Tiefbrunnen: Hier wird ein Haushaltsrest von 470000 Euro im Plan aufgeführt. Der Betrag wird laut Kämmerin wird schon seit mehreren Jahren immer in den aktuellen Haushalt übertragen. Wie mehrfach berichtet beschäftigt das Thema „Zweites Standbein Wasserversorgung“ die Gemeinde bereits seit 2011. Im März 2018 schieden dann die Quellen in Bebenhausen als Alternative für einen zweiten Tiefbrunnen endgültig aus. Nach den Erkenntnissen einer geologischen Untersuchung liegt die Quellfassung Bebenhausen im Bereich eines großflächigen, historischen Rutschungsgebietes. Das Gefahrenpotential wurde als zu hoch bewertet.

Sanierung Kläranlage: Für die notwendige Sanierung der Kläranlage sind heuer 150000 Euro und im nächsten Jahr 750000 Euro vorgesehen. Wie berichtet läuft für die Kläranlage Ende 2020 der Genehmigungsbescheid für das Wasserrecht aus. Aus diesem Grund informierte sich der Gemeinderat im vergangenen Jahr über Möglichkeiten, wie die Anlage saniert beziehungsweise ertüchtigt werden kann.

In Kettershausen wird bald gefeiert: Kettershauser Hobbygärtner feiern Fest

Gemeindehalle: Dieser Haushaltsposten müsste laut Bürgermeisterin Susanne Schewetzky eigentlich inzwischen in „Halle allgemein“ umbenannt werden. Derzeit gibt es Überlegungen, eine neue Sporthalle zu bauen, die auch für kulturelle Großveranstaltungen geeignet sein soll. Diese Option wurde erstmals im Januar laut diskutiert, nachdem – wie oben aufgeführt - für das Anwesen Ilg hohe Fördergelder in Aussicht gestellt wurden. 1,5 Millionen Euro sind hier für das Jahr 2020 eingestellt.

Finanzen: Zahlen zum Kettershauser Haushalt

Weitere Zahlen: Im vergangenen Jahr wurden Haushaltsausgabereste von insgesamt 750000 gebildet, die nun aktuell wieder zur Verfügung stehen. Eine Position ist hier das Dorfgemeinschaftshaus Mohrenhausen mit einem Haushaltsausgaberest von 130000 Euro. Für das Bürgerhaus, dass heuer eingeweiht werden soll, werden 2019 zudem Zuschüsse von 270000 Euro erwartet. Der Haushaltsplanansatz für die Gewerbesteuer beträgt heuer, wie schon im vergangenen Jahr, 170000 Euro. Nach dem Rechnungsergebnis von 2018, wonach die Gewerbesteuereinnahmen knapp 230 000 betrugen, laut Kämmerin ein „vorsichtiger“ Ansatz. Für Personalausgaben lautet der Ansatz im Verwaltungshaushalt 821000 Euro. Etwa die Hälfte wurde laut Zobel für Kindergarten und Kinderkrippe veranschlagt. Die allgemeinen Rücklagen sollen zum Ende 2019 einen Stand von 1,2 Millionen Euro erreichen (980000 Euro Ende 2018). Nachdem die Gemeinde Ende 2005 noch Schulden in Höhe von 2,5 Million Euro hatte, wurden diese stufenweise von zuletzt 360000 Euro zum Ende 2016, auf 60000 zum Ende 2017 und 2018 dann ganz abgebaut.

Lesen Sie auch, die Geschichte des Hotels Sailer: Das Hotel Sailer ist in Babenhausen bald Geschichte

Unbekannte sind in Babenhauser Schule eingebrochen: Unbekannte zündeln in Babenhauser Schulgebäude

Themen Folgen