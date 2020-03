Die Gemeinde Unterroth will auf Hochwasser besser vorbereitet sein

Plus Ein Planungsbüro zeigt mögliche Überschwemmungsflächen auf. Baumaßnahmen orientieren sich künftig an Werten für besonders schwere Ereignisse.

Direkt an der Roth gelegen, hat sich die Gemeinde Unterroth an die eine oder andere Überschwemmung im Dorf gewöhnt. Doch veränderte Klimabedingungen haben zu Hochwassersituationen geführt, die neue Schutzmaßnahmen erfordern, um auf künftige Extremsituationen besser vorbereitet zu sein.

Ein Planungsbüro wurde deshalb mit der Analyse des für Unterroth maßgeblichen 84,7 Quadratkilometer großen Einzugsgebietes beauftragt. Die Ergebnisse hat Steffen Kremsler vom Ingenieurbüro Fassnacht in Legau kürzlich anhand der Präsentation verschiedener Überschwemmungsszenarien im Gemeinderat vorgestellt. Der Ingenieur gab die Empfehlung, künftige Baumaßnahmen an den Werten eines sogenannten hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) auszurichten. Ein HQ100 bezeichnet ein Hochwasserereignis, das rechnerisch einmal in 100 Jahren eintritt.

Bereits jetzt sind bei HQ-10-Werten, also bei Hochwasser, das deutlich schwächer ausfällt, in Unterroth Gebäude von Überflutung betroffen. Bürgermeister Gerhard Struve sagte, den Anlass zu der Studie habe eine Bauvoranfrage für ein Areal an der Illertisser Straße nahe dem Rothufer gegeben. Die Fläche befindet sich im Bereich möglicher Überschwemmungen und könnte im Fall eines Hochwassers als Überflutungsbereich zur Verfügung stehen, da in Unterroth vielfach bis an das Rothufer gebaut wurde. Die in Auftrag gegebene Studie hat das Areal mit dem anvisierten Bauplatz als hochwassergefährdet eingestuft.

Jetzt liegen auch für Unterroth Hochwasserberechnungen vor

Derartige Hochwasserberechnungen sind dem Planer zufolge bei großen Flüssen üblich. Nun liegen sie auch für Unterroth vor und können in das Kataster des Wasserwirtschaftsamtes in Donauwörth, das die Studie bezuschusst hat, aufgenommen werden. Bislang hat das Amt Erkenntnisse zum Hochwasserverhalten der Roth lediglich aus der Messstation in Pfaffenhofen gewonnen, wobei ein Einzugsgebiet von 165 Quadratkilometern zugrunde liegt. Damit ließ sich bislang lediglich eine Art Gesamteindruck gewinnen, in dem es die Roth von dort nicht mehr weit zur Mündung in die Donau hat.

Jetzt liegen Berechnungen vor, wie sich in Unterroth das Hochwasser statistisch gesehen alle zehn, 100 oder 1000 Jahre einmal ausbreiten könnte. Die ermittelten Werte ergeben bei HQ10 eine Wassermenge von 15,9 Kubikmeter pro Sekunde in der Roth. Bei HQ100 werden 25,7 und bei HQ1000 demnach 40 Kubikmeter pro Sekunde erwartet. Ausgehend von der örtlichen Hochwassersituation im August 2002 erschien es dem Gemeinderat sinnvoll, bei künftiger Bebauung im Dorf die Überflutungsflächen eines 100-jährlichen Hochwassers zu berücksichtigen. Laut Einschätzung des Planers Steffen Kremsler hatten die Überschwemmungen von 2002 diese Größenordnung noch nicht erreicht, sondern könnten bei HQ10 gelegen haben.

