Die Ranzenburger Narrenmesse wird auf Youtube gefeiert

Plus Traditionell treffen sich die Narren aus Dietenheim in der Fasnacht in der Kirche. Doch diesmal ist bei der Ranzenburger Narrenmesse wegen Corona alles anders.

Von Wilhelm Schmid

Alljährlich ist die Narrenmesse, der ökumenische Fasnets-Gottesdienst, einer der Höhepunkte der Traditionsfasnet in Dietenheim oder vielmehr zur Fasnacht: Ranzenburg. Die wird es auch in dieser Corona-Zeit geben - allerdings etwas anders, als gewohnt.

„Das Motto der Predigt zur heutigen Frist: Ein echter Narr ist lebendiger Christ !“ So reimte der baden-württembergische Justiz- und Europaminister Guido Wolf vor zwei Jahren bei seiner Festpredigt in der mehr als voll besetzten Stadtpfarrkirche St. Martinus. Und wie jedes Jahr zog Organist Felix Wiederer alle Register, um den „Ranzenburger Narrenmarsch“ zum Einzug und am Schluss der Feier – unterlegt mit passenden religiösen Texten – in voller Pracht erschallen zu lassen.

Virtuelle Narrenmesse in Ranzenburg

Heuer ist das alles „in echt“ nicht möglich. Aber der evangelische Stadtpfarrer Thomas Breitkreuz hat sich etwas einfallen lassen: Er drehte vorab als Videofilm eine „virtuelle Narrenmesse“, bei der alle mitwirken, die sonst auch dabei sind. Sein katholischer Amtsbruder Gerhard Bundschuh ist ebenso mit von der Partie wie Gemeinderat Gerhard Herz, der mit seiner Büttenrede alljährlich vom Ambo aus die Feier eröffnet. Dazu kommen Kirchenpflegerin Dorothee Keplinger, Bürgerwehrkommandant Carsten Bauer als „Büttel“, Narrenpräsident Jürgen „Jocky“ Peter und die Vertretungen der diversen Hästräger und Zünfte: „Griasmolle“, „Grottalach-Hexa“, „Illergoischter“, „Holzkrähen“, „Kessler-Hexen“, „Närrische Tiere aus Ranzenweiler“, „Haldagoale“, „Riadgoischter“, „Wasafratza“, „Ranzenburger Hexen“ sowie die Prinzengarde und die Traditionsfigur „Der Ranzenburger“ und die Linedance-Gruppe "Crazy Boots".

Am Fasnetssonntag gibt es in Ranzenburg seit vielen Jahren den ökumenischen Narrengottesdienst. In diesem Jahr findet er ausschließlich online statt. Der Gottesdienst kann ab Sonntag, dem 14. Februar um 9:00 Uhr mitgefeiert werden.

Ranzenburg: Mehr als 100 Einzelclips für das Youtube-Video

Eigens für den außergewöhnlichen Anlass hat Pfarrer Breitkreuz ein Gedicht verfasst: „Ich trag Maske, das ist klar. Diesmal schon das ganze Jahr. Ich geb‘ auf die andern acht, weil nur das uns glücklich macht. Darum sei kein Aluhut, Maske tragen steht dir gut !“ Zwei Tage dauerten die Dreharbeiten in beiden Dietenheimer Pfarrkirchen, und mehr als hundert einzelne Clips mussten zu einem rund 25-minütigen Film zusammengefügt werden. Bisher steht nur ein Vorschaubild auf der YouTube-Seite „Dietenheim – Illerrieden – Evangelisch“. Aber am Fasnetssonntag, 14. Februar, wird Pfarrer Breitkreuz den Film pünktlich um 9 Uhr vormittags freischalten, sodass der „Ökumenische Narrengottesdienst 2021 aus Ranzenburg (Dietenheim)“ unter diesem Link besichtigt werden kann.

