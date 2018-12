05.12.2018

Die erste Sonderschau gilt den Krippen

Am Donnerstag ist im Museum am Schloss feierliche Eröffnung

Nach jahrelanger Pause kann der Heimatpflegeverein Illertissen wieder eine Krippenschau anbieten. Es ist die erste Sonderausstellung im neuen „Museum für Geschichten und Geschichte im Schloss“. Am Donnerstag, 6. Dezember, wird sie um 18 Uhr mit musikalischer Umrahmung eröffnet. Die Schau ist vom 6. Dezember bis 3. Februar zu sehen.

Sie befindet sich in einem eigens für Sonderausstellungen reservierten Raum. Krippenexperte Anton Bidell wird die Exponate als 15 Quadratmeter großes Diorama oder Schaubild aus Kästen rund um die Hauptkrippe als imposanten Mittelpunkt aufbauen. Denn im Zentrum steht die Osterrieder-Krippe mit Originalfiguren von Sebastian Osterrieder (1864 bis 1932), die der Illertisser Schreinermeister Josef Kögel und sein Sohn Franz mit Einverständnis des Künstlers um einige Figuren erweitert haben. (lor)

Das Museum im Schloss hat Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Ebenso an beiden Weihnachtsfeiertagen, an Neujahr und Dreikönig. Heiligabend und Silvester geschlossen.

Themen Folgen