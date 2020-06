vor 38 Min.

Die neue Brücke durch Kellmünz hat einen neuen Wächter

Plus Bereits seit Anfang des Jahres ist die Brücke über die Staatsstraße 1299 fertig. Ein neuer Brückenheiliger passt nicht nur auf die Fahrer auf - er birgt auch Geheimnisse.

Von Rebekka Jakob

Ein richtiges Kunstwerk sei sie geworden, die neue Brücke über die Staatsstraße 1299, findet Bürgermeister Michael Obst. Das Bauwerk, das sich in elegantem Bogen durch den Ort schwingt, ist schon seit Längerem fertig, der Verkehr rollte schon im Mai wieder darüber. Wegen der Corona-Krise hatte sich die Einweihung zusammen mit dem Abschluss der Arbeiten an der Illertalstraße allerdings nach hinten verschoben. Am Freitag war es nun so weit – und die neue Brücke bekam auch gleich noch einen neuen Wächter spendiert. Der hütet jetzt einen besonderen Schatz.

Seit 1759 wacht Nepomuk als Brückenheiliger über die Überführung, von der aus die Kellmünzer auch ins benachbarte Baden-Württemberg gelangen.

Bild: Rebekka Jakob

Doch die Jahrhunderte an der Straße haben an der Steinfigur gezehrt. Deshalb beschloss der Marktgemeinderat, den alten Nepomuk in Rente zu schicken, die er jetzt andernorts in der Gemeinde unter einem schützenden Dach verbringen wird.

Was steckt in der Zeitkapsel unter der Figur?

Die neue Figur, geschaffen aus Granit vom Altenstadter Steinmetzbetrieb Stölzle, gleicht dem Original aufs Haar. Mitarbeiter der Firma hievten die Steinfigur auf ihren neuen Sockel, nachdem Stellvertretender Landrat Franz-Clemens Brechtel, Bürgermeister Michael Obst und Staatssekretär Klaus Holetschek dort eine Zeitkapsel versenkt hatten. Etwas Geld stecke drin, ein Getränk, das lange halten dürfte, Schriftstücke über die Marktgemeinde und ihre Ratsmitglieder – und eine Mund-Nasen-Maske sowie ein Text zum Corona-Jahr 2020.

Bild: Rebekka Jakob

Außerdem hatte der Bürgermeister einen Brief an seinen Nachfolger hineingepackt. Was er geschrieben hatte, wollte Obst nicht verraten, nur so viel: „Ich habe ihm ein paar Fragen gestellt – und ihm auch ein paar Tipps gegeben.“

Freistaat und Gemeinde haben 3,3 Millionen Euro investiert

Der neue Nepomuk sei das Sahnehäubchen eines Projekts mit Gesamtkosten von etwa 3,3 Millionen Euro. Knapp eine Million hatte die Marktgemeinde selbst aufgewendet und bei den Arbeiten unter anderem gleich Leerrohre für den Internetanschluss verlegt.

Die Brücke über die Staatsstraße 1299 in Kellmünz ist erneuert worden. Dabei bekam die Strecke auch einen neuen Brückenheiligen. Bild: Rebekka Jakob

Wilhelm Weirather, Leiter des Staatlichen Bauamtes Krumbach, lobte neben den Anliegern auch die Pendler für ihre Geduld und ihr Verständnis während der Bauzeit, die auch den Weg zur Bahn beeinträchtigt hatte. Dafür sei mit dem ausgebauten Gehweg, dem neuen Radweg und der Querungshilfe die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer gestiegen, befand Verkehrsstaatssekretär Klaus Holetschek. Die Erneuerung der Fahrbahn habe zudem die Lärmbelastung für die Anwohner gesenkt.

