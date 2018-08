00:34 Uhr

Diebe brechen in Illerberger Firmen ein

Die Täter hatten es auf Bargeld abgesehen. Türen wurden teils brachial geöffnet

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in vier Firmen im Gewerbegebiet „An der alten Ziegelei“ in Illerberg eingebrochen. Nach Angaben der Polizei richteten sie dabei einen Sachschaden von rund 10000 Euro an. Der Beuteschaden liegt nach ersten Angaben der Beamten im niedrigen vierstelligen Bereich.

Um in die Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter jeweils ein Fenster beziehungsweise eine Türe auf. Versperrte Türen öffneten die Unbekannten mit brachialer Gewalt. Im Innern durchsuchten sie alle Büroräume gezielt nach Bargeld ab. Elektronische Geräte, wie Handys oder Laptops, ließen die Diebe nach Angaben von Franz Mayr, Leiter der Illertisser Polizei, dagegen links liegen.

Die Polizei geht davon aus, dass mindestens zwei Täter an der Einbruchserie beteiligt waren. Konkrete Hinweise zu den Dieben gibt es nach Auskunft von Polizeichef Mayr bislang nicht. (az)

Die Illertisser Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

