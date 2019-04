16:25 Uhr

Diebe montieren Reifen von Auto ab

Unbekannte haben in Illertissen die Reifen eines geparkten Autos abmontiert. die Polizei ermittelt.

Unbekannte schlagen auf dem Gelände eines Autohauses zu. Doch sie werden gestört. Die Polizei ermittelt.

Reifenklau in Illertissen: In der Zeit von Samstag, 13., bis Dienstag, 23. April, haben ein oder mehrere Diebe auf dem Gelände eines Autohauses in der Illertisser Siemensstraße ihr Unwesen getrieben. Gestohlen wurden zwei Hinterreifen und die Radzierblenden der Vorderreifen von einem Auto.

Der oder die Täter wurden gestört

Laut Polizei deutet die Spurenlage daraufhin, dass der oder die Täter beim Diebstahl gestört wurden. Der Beuteschaden: rund 1500 Euro. (az)

