vor 38 Min.

Dieser Betlinshauser sorgt auf der Piste für Furore

Seit zwölf Jahren nimmt Niklas Opdenhoff erfolgreich an Skirennen teil. Wie er sich auf die neue Saison vorbereitet und was seine Ziele sind.

Von Dominik Stenzel

Für Wintersportler ist die schönste Zeit des Jahres gekommen: Draußen ist es klirrend kalt und zumindest die Berge sind schon schneebedeckt. Niklas Opdenhoff aus Betlinshausen freut sich darüber ganz besonders. Denn der 19-Jährige ist skiverrückt, wie er selbst sagt: „Mich reizen vor allem die Geschwindigkeit und das Gefühl von Freiheit.“ Auf der Piste habe er einfach immer eine gute Zeit – mit Freunden, der Familie oder anderen Gleichgesinnten. Doch seit einigen Jahren betreibt Opdenhoff sein Hobby nicht mehr nur, um Spaß zu haben. Sondern auch, um zu gewinnen: Seit 2007 nimmt er an nationalen und internationalen Rennen teil – und ist dabei äußerst erfolgreich.

Die Begeisterung für den Sport wurde Opdenhoff quasi in die Wiege gelegt: In der Familie gebe es viele leidenschaftliche Skifahrer. Auch der Opa und der Vater hätten einst an Wettbewerben teilgenommen, sagt Niklas, für den das erste Rennen in diesem Winter Ende des Monats am Allgäuer Oberjoch ansteht. Die Vorfreude darauf sei riesig – und Opdenhoff hat ehrgeizige Ziele. Anfang April möchte er in Gröden an der Südtirol Gardenissima, dem mit sechs Kilometern längsten Riesenslalom der Welt, teilnehmen. Auch bekannte Profi-Rennfahrer werden dort an den Start gehen. Zuvor möchte Opdenhoff allerdings die U21-Konkurrenz der Leki-Race-Challenge für sich entscheiden. Zweimal stand er bei der Amateur-Rennserie in der Gesamtwertung seiner Altersklasse schon ganz oben auf dem Siegerpodest: „Nun will ich den Titel-Hattrick“, sagt Opdenhoff.

Opdenhoffs Lieblingsdisziplin ist der Riesenslalom

Einfach werde das nicht: „Ich muss top vorbereitet sein“, sagt Opdenhoff. Sieben Monate lang drehe sich bei dem Betlinshauser jedes Jahr alles um sein großes Hobby: Von Oktober bis Mai gehe es so gut wie jedes Wochenende auf die Pisten in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. In dieser Saison sei er im August – wenn andere an den Badeseen schwitzen – bereits das erste Mal auf seinen Skiern gestanden: am Hintertuxer Gletscher, einem von nur zwei ganzjährlich betriebenen Skigebieten in Österreich. Am häufigsten gehe es in den Wintermonaten jedoch zum Stubaier Gletscher in Tirol: „Dort bin ich fast schon zuhause“, sagt Opdenhoff grinsend. In absehbarer Zukunft wolle er sich einen Traum erfüllen und auch in den Vereinigten Staaten oder Kanada die Hänge herunterrasen.

In seinem Verein, dem Rennteam des Deutschen Alpenverein (DAV) in Ulm, werden Slalom und Riesenslalom, seine Lieblingsdisziplin, trainiert. Um möglichst schnell und geschmeidig um die Stangen und Tore kurven zu können, reichen die vielen Stunden auf Schnee laut Opdenhoff allerdings nicht aus. Unter der Woche stünden beinahe täglich nach der Arbeit Dehn- und Koordinationsübungen sowie Krafttraining auf dem Programm – entweder zuhause oder beim DAV. Außerdem gehe er oft schwimmen oder joggen – auch dabei ist er ambitioniert: Beim Illertisser Benefizlauf Run Bike Rock belegte Opdenhoff im vergangenen Jahr den fünften Gesamtrang beim Fünf-Kilometer-Lauf.

Der Arbeitgeber ist Opdenhoffs Sponsor

Es sei nicht ganz einfach, Beruf und Hobby unter einen Hut zu bringen, gibt Opdenhoff zu: „In meiner Freizeit dreht sich eigentlich alles um Sport.“ Allerdings kann er auf die Unterstützung seines Arbeitgebers bauen: Seit der vergangenen Saison wird Opdenhoff von seinem Ausbildungsbetrieb, in dem er eine Lehre zum technischen Produktdesigner absolviert, gesponsert. Das Firmelogo prangt auf seinem Helm, seiner Schildmütze und seiner Jacke. Sein Arbeitgeber stelle ihm dafür ein bestimmten Budget zur Verfügung, das er beispielsweise in seine Ausrüstung oder für Reisekosten investieren könne. Nach diesem Winter laufe der Vertrag aus: „Ich hoffe natürlich, dass er verlängert wird“, sagt Opdenhoff. Denn auch im Erwachsenenbereich will der 19-Jährige auf den Skipisten weiter für Furore sorgen.

Zu seinen sportlichen Vorbildern zählt er Mikaela Shiffrin und die beiden mittlerweile zurückgetretenen Lindsey Vonn und Felix Neureuther. „Deren Technik ist schon ein Augenschmaus“, schwärmt er. An Vonn und Neureuther schätze er außerdem, dass die beiden Stars immer an sich geglaubt hätten: „Auch nach schweren Verletzungen haben sie sich wieder aufgerichtete und sind auf hohem Niveau zurückgekehrt.“

Opdenhoff selbst blieb in seiner Laufbahn vor schwereren Verletzungen bisher verschont – auch wenn er nach eigenen Angaben schon das ein oder andere Mal heftig gestürzt ist: „Zum Glück bin ich immer mit Prellungen oder Stauchungen davongekommen.“

Was beim Kauf von Christbäumen beachtet werden sollte: Christbaum aus dem Baumarkt oder selbst gefällt? Was Experten raten

Themen folgen