Dietenheim

vor 47 Min.

Dietenheim will weiter Strom sparen und Vandalismus verhindern

Plus Die zunehmende Vermüllung in Dietenheim bereitet dem Gemeinderat Sorgen. Außerdem sollen die Straßenlampen in der Nacht zeitweise abgeschaltet werden.

Von Wilhelm Schmid

Mit gutem Gewissen können die Mitglieder des Gemeinderates der Stadt Dietenheim in die Sommerpause gehen, haben sie doch in der Juli-Sitzung nicht nur ein umfangreiches Beratungs- und Beschlussprogramm abgearbeitet, sondern auch mit mehreren „Vorratsbeschlüssen“ dafür gesorgt, dass während der Ferien nichts „anbrennen“ kann.

