vor 49 Min.

Ein Hirsch läuft die A7 entlang

Ein Damhirsch, der wohl aus einem Gehege ausgebrochen ist, war als "Geisterläufer" auf der A7 zwischen Berkheim und Dettingen unterwegs.

Am Dienstag hat sich ein Damhirsch auf die Autobahn im Illertal verirrt. Gegen 12 Uhr ging bei der Polizeieinsatzzentrale in Kempten die Meldung ein, dass ein Reh auf der A7 bei der Anschlussstelle Berkheim gesichtet wurde.

Eine Streife der Memminger Autobahnpolizei fuhr zum Einsatzort. Anstelle eines Rehs trafen die Beamten einen Damhirsch an, der, sozusagen als „Geisterläufer“ auf dem Grünstreifen in Richtung Dettingen unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, lief das Tier zunächst seelenruhig an dem stehenden Polizeiauto vorbei. Nachdem eine zweite Streife den Verkehr angehalten hatte, gelang es den Beamten zusammen mit Mitarbeitern der Autobahnmeisterei Memmingen, den Hirsch auf Höhe Unteropfingen durch den geöffneten Wildschutzzaun aus dem Bereich der Autobahn zu treiben. Die Polizei geht davon aus, dass der Hirsch aus einem Gehege ausgebrochen ist. Entsprechende Vermisstenmeldungen sind bisher jedoch nicht bekannt. (az)

