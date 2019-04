Ein Seriendieb hat Illertisser Gärten im Visier

Plus Seit einiger Zeit verschwinden nachts immer wieder Gegenstände aus Gärten in Illertissen und der Umgebung. Die Polizei ermittelt. Ist der Täter ein Hehler?

Mal waren es antike Eisenschalen, dann eine teure Schrotthenne und nun Fliegengitter: Seit einiger Zeit verschwinden nachts immer wieder Gegenstände aus Gärten in Illertissen und der Umgebung. Die Polizei geht davon aus, dass ein Seriendieb für all die Taten verantwortlich ist. „Er verkauft die Sachen möglicherweise auf Märkten weiter“, vermutet der Illertisser Polizeichef Franz Mayr. Eine heiße Spur gibt es bisher nicht.

Die Liste der vermissten Gegenstände ist in den vergangenen Monaten stetig gewachsen. Der Dieb könnte mit seiner Beute inzwischen einiges Geld verdient haben. Allein die im Juni 2017 von einem Anwesen in der Vöhlinstraße entwendeten Eisenschalen hatten laut Polizei einen Wert von rund 670 Euro. Im März dieses Jahres wurden in der Josef-Rimmele-Straße zwei Skulpturen aus Schrott (eine in Form einer Henne) gestohlen. Ihr Wert wurde auf 850 Euro geschätzt. Im April verschwanden Dekogegenstände aus Keramik und Eisen einem Garten in der Robert-Koch-Straße, die rund 600 Euro wert waren. Kurz darauf wurden in der Straße „Zum Reiser“ in Betlinshausen eine Vogel-Figur, eine Tonkugel und eine Säule gestohlen. Hier lag der Beuteschaden bei 100 Euro. Nun gibt es einen weiteren Fall im Ortsteil Au.

Dieb hat auch ein Insektengitter aus Illertisser Garten gestohlen

Das Diebesgut ist zwar weniger kunstvoll – aber dennoch hochwertig: Es handelt sich um ein Insektenschutzgitter. Es wurde am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 18 und 20.45 Uhr von der Terrassentür eines Hauses im Merlinweg gestohlen. Das Gitter war erst am Tag der Tat montiert worden. Der Schaden: rund 275 Euro. Andere Schutzgitter gleicher Bauart am Tatort blieben unberührt.

Polizeichef Mayr geht davon aus, dass es sich bei dem unbekannten Täter um einen Hehler handeln könnte: „Wenn er das ganze Diebesgut selbst verwenden wollte, bräuchte er einen großen Garten.“ Außerdem würde die stetig wachsende Sammlung as wohl schnell auffallen. Dass der Dieb in Serie und noch dazu, wie zuletzt, in kurzen Abständen zuschlägt, spreche entweder für große Dreistigkeit – oder dafür, dass er sich sicher fühle. Nachts seien eben kaum Menschen auf den Straßen. Die Ermittler hoffen dennoch, dass der Dieb beobachtet wird und „es am Ende ein entscheidenden Hinweis aus der Bevölkerung gibt“.

Kontakt: Hinweise zu dem jüngsten Diebstahl (und zu den anderen Fällen) nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.