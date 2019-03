vor 2 Min.

Ein Stück für und über Frauen im Theater in Vöhringen

„Spielplatz Bühne“ bringt „Hundswetter“ auf die Vöhringer Bühne , die Premiere findet am 17. März statt. Um was es bei dem Stück geht.

Von Ursula Katharina Balken

Edith Habisreitinger ist bekannt für ihren trockenen Humor. „Wir erfüllen mit unserem neuen Stück die Frauenquote“, sagt sie und lacht. Die Theaterpädagogin ist Ideengeberin, Schauspielerin und bisweilen auch Regisseurin. Das Laientheater „Spielplatz Bühne“ bereitet eine neue Produktion vor – „Hundswetter“ von Brigitte Buc. Premiere ist am kommenden Sonntag, 17. März, ab 18 Uhr im Theater an der Wielandstraße 5 in Vöhringen. In der neuen Produktion führt Günther Habisreitinger Regie.

Beobachtet man die Probenarbeit, kommt man schnell zu dem Schluss: Das ist ein Stück für Frauen. Drei treffen aufeinander. Anlass dafür ist ein heftiger Regenschauer, das weibliche Trio findet Unterschlupf in einem Abstellraum eines Cafés. Die Nähe und eine gute Portion Alkohol lockern die Zungen. Und dann ist plötzlich nicht mehr alles so schrecklich komisch und mancher Frust über Erlebtes und das Leben überhaupt wird nach oben gespült.

„Hundswetter“ am Vöhringer Theater: Auch Männer kommen in dem Stück vor

Wie kommt Edith Habisreitinger zu diesem Stück? „Das ist ganz einfach. Wie alle Laientheater richten wir uns nach unserer Personalausstattung.“ Die engagierte Theaterfrau hat in ihrer Stückauswahl gerne Frauengeschichten im Blick. „Oft im Theaterleben sind die Stücke sehr männerlastig – also sind wir frauenlastig. Was aber nicht heißt, dass wir die Männer außen vor lassen.“ Dafür spricht, dass Ehemann Günther Habisreitinger öfter Regie führt. Und Männer kommen in den Stücken auch vor, dieses Mal etwa in der Rolle eines Kellners.

Für die Prinzipalin von „Spielplatz Bühne“ sind Frauen in verschiedenen Rollen immer interessant. In „Hundswetter“ treffen Frauen mit verschiedenen Lebenssituationen aufeinander. Diese heraus zu kristallisieren sei das Ziel, sagt sie. Das heißt, es geht trotz Dialogkomik nicht immer fröhlich zu. Allein schon der Satz „ich bin arbeitslos“ ruft beispielsweise betroffene Stimmung hervor.

Noch ein Wort zur Autorin: Brigitte Buc ist eine französische Schriftstellerin, die in Paris moderne Literatur studierte und bereits als Theaterentdeckung des Jahres gefeiert wurde.

Aufführungstermine: Sonntag, 17. März, 18 Uhr. Samstag, 23. März, 20 Uhr. Sonntag, 24. März, 18 Uhr. Samstag, 6. April, 20 Uhr und Sonntag, 7. April, 18 Uhr. Kartenvorverkauf über das Kosmetik-Studio Renate Kirsch, Telefon: 0176/27061587 und an der Abendkasse.

