Ein kleiner Chor macht dieser Frau große Freude

Die Noten für die Chorproben in Vöhringen packt Barbara Kreimann seit jeher in einen Korb.

Barbara Kreimann leitet seit 40 Jahren den evangelischen Kirchenchor in Vöhringen. Nun blickt sie auf diese lange Zeit zurück.

Von Ursula Katharina Balken

Barbara Kreimann greift nach einem Stapel Noten und legt ihn sorgfältig in einen Korb. Es ist Zeit für die wöchentliche Probe mit dem Kirchenchor der Martin-Luther-Gemeinde. Das ist mittlerweile zum gewohnten Ritual geworden. „Die Notenhefte werden im Korb transportiert“, sagt sie und lacht. Seit 40 Jahren leitet sie den Chor, den sie liebevoll mit ihrem weichen fränkischen Zungenschlag „das Chörle“ nennt. Die Sängerschar zählt noch zehn Mitglieder. Aber ob groß oder klein – die Gemeinde liebt die musikalische Gestaltung der Gottesdienste, vor allem an einem so hohen Feiertag wie Ostern.

Barbara Kreimann kennt man in Vöhringen

In Vöhringen ist Barbara Kreimann ein Begriff. Gerne erinnern sich Musikfreunde an das gedeihliche Zusammenwirken zu besonderen Anlässen mit dem katholischen Kirchenchor unter Leitung des damaligen Kantors der Michaelspfarrei, Lothar Damm. Die Dirigentin, die mit Fortbildungskursen in ihre Aufgabe hineingewachsen ist, war mit dem verstorbenen Pfarrer Herbert Kreimann verheiratet. Er ermunterte sie, sich musikalisch zu betätigen. Sie erinnert sich gerne an ihre Zeit im Frankenland, als ihr Mann eine neue Kirche und damit auch eine neue Gemeinde als Seelsorger übernahm. Das Weihnachtsfest stand vor der Tür und einen Gottesdienst mit einem Chor besonders feierlich zu gestalten, war Wunsch ihres Mannes. Ehefrau Barbara ließ sich nicht lange bitten. Im Nu fanden sich Sänger zusammen. Es wurde ein wunderbares Christfest – und die ersten erfolgreichen Gehversuche als Dirigentin.

Chor: Viele Mitglieder sind gestorben

1972 kam Familie Kreimann nach Vöhringen in die evangelische Gemeinde. Dort gab es bereits einen Chor, der seit 1950 bestand. Seine Gründung ist eine besondere Geschichte. Als Emilie Mühlhäuser von der Walzmühle 1950 starb – eine hoch angesehene evangelische Christin, wie die Chronik vermerkt – sollte die Wohltäterin der Gemeinde ein würdiges Begräbnis erhalten. Aber es gab keinen Chor. Die katholische Gemeinde wurde um Hilfe gebeten, diese war sofort für die Aufgabe bereit. Danach wurde im Kirchenvorstand überlegt, ob man nicht einen eigenen Chor gründen sollte. 40 Sängerinnen und Sänger meldeten sich spontan. Von diesen Zahlen kann Barbara Kreimann heute nur noch träumen. „Es sind so viele Mitglieder gestorben. Wer geht von den jungen Menschen heute noch in einen Kirchenchor? Die singen lieber in Gospelchören“, sagt sie nachdenklich. Ihr Mann übrigens verstärkte viele Jahre immer den Bass im Chor. Nach der Pensionierung von Pfarrer Kreimann zog das Ehepaar nach Senden ins elterliche Haus.

Seit 1979 leitet Barbara Kreimann den Chor. Fortbildung nimmt auch heute noch einen großen Stellenwert bei ihr ein. So lernte sie im Laufe der Jahrzehnte, Partituren zu lesen und sie entwickelte ein feines Gespür, was dem Chor sängerisch zugemutet werden kann – vor allem, nachdem er so klein geworden ist. Es gibt drei Sopranstimmen, vier Frauen singen im Alt, ein Tenor und zwei Bässe vervollständigen das Ensemble. In der kleinen Gemeinschaft fühle man sich wie in einer Familie. Der Leitspruch von Barbara Kreimann ist ein Luther-Wort: „Wer singt, betet doppelt“, sagt sie, steigt in ihr Auto und macht sich auf zur Chorprobe.

