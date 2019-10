17:15 Uhr

Ein rätselhaftes „Ding“ im Garten

Was ist das denn? Diese Frage stellt sich Lilo Singer aus Au beim Blick auf ein unbekanntes Gewächs in ihrem Garten. Eine Spurensuche.

Von Jens Carsten

Lilo Singer aus Au ist ratlos: In ihren Garten hat sie kürzlich ein rätselhaftes Gewächs entdeckt – um welches es sich handelt, konnte sie allerdings trotz ausgiebiger Recherchen bislang nicht herausfinden. In ihrer Not schickte sie ein Foto an unsere Redaktion und fragte: „Was ist das für ein Ding?“. Ihre Vermutung: ein Pilz.

In einem Garten in Au wächst ein rätselhaftes Gebilde

Die Spurensuche beginnt im Landratsamt Neu-Ulm bei Kreisfachberater Rudolf Siehler – er ist ein Fachmann für Gärten und weiß als solcher auch gut darüber bescheid, was in ihnen so vorgeht. Doch bei diesem Objekt muss er passen. Stattdessen verweist Siehler an den Pilzexperten Manfred Enderle aus Leipheim (Kreis Günzburg). Der hat einen Verdacht: Wahrscheinlich handele es sich um einen durch einen Parasiten verformten Pilz, vielleicht um eine „Herbstlorchel“ (Helvella crispa). Um Genaueres sagen zu können, müsse er das Objekt allerdings in die Hand nehmen, so Enderle. So bleibt das Rätsel in Lilo Singers Garten in Au weiter ungelöst. Sie hat die Aufnahmen von dem Gewächs nun an die Bayerische Gartenakademie und die Mykologische Gesellschaft gesendet. Eine erhellende Antwort habe sie allerdings noch nicht erhalten.

Gewächs: Wer kann helfen?

Nun hofft Singer auf die Leserinnen und Leser unserer Zeitung. Was ist das für ein Ding in ihrem Garten: Wer weiß etwas darüber? Vorschläge nehmen wir per E-Mail an redaktion@illertisser-zeitung.de entgegen.

