Eine Vöhringerin sammelt Sand aus aller Welt

Plus Rosi Lustig aus Vöhringen hat eine umfangreiche Sammlung mit ungewöhnlichen Souvenirs zusammengetragen. Jeder Sand ist mit einer eigenen Geschichte verbunden.

Von Ursula Katharina Balken

Wenn das alte Sprichwort aus römischen Zeiten „Nomen est omen“ auf jemanden zutrifft, dann auf Rosi Lustig. 82 Jahre alt, immer fröhlich und den Menschen ohne Vorurteile zugewandt, kann sie sich besonders für die kleinen Dinge der Schöpfung begeistern. Sie hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer leidenschaftlichen Sammlerin entwickelt und dabei ihre Vorliebe für die verschiedenartigen Sande entdeckt.

Mehr als 100 Fläschchen stehen in dem Regal der Lehrerin in Vöhringen

Ein seltsamer Plural sei das, findet sie und lacht. „Denn spricht man von Sand, meint man ja ohnehin die Menge.“ Aber sicherheitshalber schlägt sie im Duden nach. Schließlich kann auch eine Lehrerin nicht alles wissen.

Rosi Lustig hat eine stattliche Sand-Sammlung zusammengetragen. Schön aufgereiht in einem Regal und auf einem Fensterbrett in ihrem Wintergarten stehen mehr als 100 kleine Fläschchen, die für gewöhnlich für Milch in kleinen Portionen verwendet werden. Lustig hat die kleinen Gläschen zweckentfremdet und mit Sand gefüllt.

Der Platz im Wandregal reicht für die Sand-Sammlung nicht aus. Ungefähr 100 verschiedene Sande von den Küsten Europas und des Nahen Ostens sowie von Nordafrika hat die Vöhringerin Rosi Lustig, 82, von ihren Reisen mitgebracht.

Der erste Sand der Sammlerin stammt von der Insel Elba in Italien

Mit ihrem Mann reiste sie viel, bevorzugte Ziele waren der Süden Europas, der Mittelmeerraum und der Nahe Osten. Wie kommt man dazu Sand zu sammeln? „Ach, das ist ganz unspektakulär.“ Das Ehepaar war auf Elba in Urlaub. „Mein Mann war zum Fotografieren unterwegs und ich spazierte am Strand entlang.“ Dabei betrachtete sie mit Interesse die verschiedenen Sande und fand es ungemein interessant, dass es auf einer Insel gleich mehrere Sandsorten gab. Elba war schon aus geschichtlichem Interesse ein interessantes Ziel. Schließlich hatte Napoleon ein Jahr seiner Verbannung auf der Insel im Mittelmeer verbracht.

Sehr wohl wissend, dass man nicht so ohne Weiteres von überall Sand oder Steine aufsammeln und mitnehmen darf, achtete Rosi Lustig darauf, dass sie nur dort nach ihren Schätzen suchte, wo es erlaubt war. „Begeistert war ich vom Sand auf Lanzarote, eine der Kanarischen Inseln auf der Höhe Nordafrikas. Dort gibt es schwarzen Sand, zurückzuführen auf den vulkanischen Ursprung der Insel. Das hat mich fasziniert.“ Das Farbenspiel zwischen dem Blau des Wassers, dem Weiß der Häuser und dem Grün der Vegetation prägt die Landschaft und zog sie immer wieder in ihren Bann.

So transportiert die Vöhringerin den Sand nach Hause

Aber nicht nur auf Lanzarote gibt es diese schwarzen Küsten, sondern unter anderem auch auf Teneriffa, „Dort gibt es vier verschiedene Strandabschnitte und jeder hat seine eigene Farbe. Der schwarze Sand wird im Sommer so heiß, dass man ihn nicht barfuß überqueren kann. Dafür sind Holzmatten ausgelegt“, weiß die Lehrerin.

Zunächst nahm sie leere Tütchen von Tempo-Taschentüchern und füllte dort eine kleine Menge Sand ein, dann gab es festere Behälter, weil Sand im Koffer zwischen der Garderobe nicht gerade prickelnd ist. Zuhause füllte sie die verschiedenen Sande in kleine Milchfläschchen um.

Jedes Sandfläschchen der Vöhringerin ist mit einer Geschichte verbunden

Und so kam im Laufe der Jahre eine stattliche Sammlung zusammen und jedes Minifläschchen ist mit einer Geschichte verbunden. So bleiben die Reisen zu den verschiedenen Orten immer in Erinnerung, auch das gemeinsame Erleben mit ihrem vor Jahren verstorbenen Mann.

Aber ihr Interesse gilt nicht nur den Sanden. Lustig wandert oft und gerne auf die Erste Halde östlich von Vöhringen, die sie eine Schatzkammer nennt. Jedes Jahr im Frühjahr zieht sie mit Block und Stift hinaus ins Freie und notiert, was sie an Pflanzen antrifft. Sie ist überrascht, was die heimische Natur alles bietet. Es freut sie dann besonders, wenn sie auf eine Pflanzenart trifft, die im vergangenen Jahr noch nicht da war.

