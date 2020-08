vor 27 Min.

Entwarnung: Im Rothdachweiher in Babenhausen darf wieder gebadet werden

Wasser und Liegewiese des Babenhauser Rothdachweihers waren in den vergangenen Tagen verwaist. Das wird sich nun wieder ändern.

Ende Juli hatte das Gesundheitsamt ein Badeverbot wegen giftiger Blaualgen im Wasser angeordnet. Die Marktgemeinde Babenhausen gibt am Freitagmorgen Entwarnung.

Von Sabrina Karrer

Gute Nachrichten aus Babenhausen - und das an einem 30-Grad-Tag: Im Rothdachweiher darf wieder gebadet werden. Ende Juli hatte das Gesundheitsamt am Unterallgäuer Landratsamt ein Badeverbot angeordnet. Grund waren Blaualgen im Wasser, die Giftstoffe bilden. Wie die Marktgemeinde am Freitagmorgen mitteilt, ist nun eine Öffnung des Badesees möglich.

"Laut den aktuellen Befunden sind noch Blaualgen nachweisbar, welche aber keine Toxine bilden", ließ das Gesundheitsamt die Verwaltung wissen. Aufgrund der Belastung des Weihers mit Blaualgen müsse man jedoch auf eine eventuelle erneute Schlierenbildung und Eintrübung des Wassers achten. Bei Auffälligkeiten dieser Art müsse die Gemeinde das Gesundheitsamt umgehend informieren, damit es bei einer Ortseinsicht gegebenenfalls neue Wasserproben entnehmen könne.

Blaualgen sind Bakterien, die sich bei hohen Temperaturen schnell vermehren und Gift ins Wasser abgeben. Eine Belastung des Wassers äußert sich laut Gesundheitsamt durch Schlierenbildung und Eintrübungen. Das Gesundheitsamt rät Badegästen, auf diese Signale zu achten. Steigt die Konzentration im Wasser, kann es zu Hautreizungen, Erbrechen, Durchfall, Atemnot und Quaddelbildung kommen. Näheres dazu lesen Sie auch in unserem Artikel zur Blaualgen-Entwicklung in Babenhausen: Blaualgen bremsen den Badespaß in Babenhausen aus

