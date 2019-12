vor 20 Min.

FV Illertissen eröffnet Geschäftsstelle

Der FV Illertissen eröffnet seine neue Geschäftsstelle - ein Tag der offenen Tür findet am Samstag statt. Was die Besucher erwartet.

Von Hermann Schiller

Der FV Illertissen will seine neue Geschäftsstelle an der Vöhlinstraße 2 präsentieren und veranstaltet deshalb einen Tag der offenen Tür. Er findet am morgigen Samstag, 7. Dezember, von 16 bis 20 Uhr statt. Auf dem Programm stehen ein Schnäppchenmarkt, die Vorstellung der Jugendkollektion und eine Tombola. Zudem erwarten Fanartikel und Cocktails die Besucher.

Neue FVI-Geschäftsstelle: Vorsitzender spricht von "idealer Lösung"

Da die Geschäftsstelle am Illertisser Vöhlinstadion aus allen Nähten platzte, sah sich der Vorstand gezwungen, eine neue Räumlichkeit zu suchen. „Die Lösung an der Vöhlinstraße ist für uns natürlich ideal“, sagt Vorstandsvorsitzender Rainer Bleser. „Die Stadtmitte ist in unmittelbarer Nähe, das Rathaus gegenüber und die Verkehrsanbindung ist auch gegeben.“ Viele Helfer legten in den vergangenen Wochen Hand an und sorgten dafür, dass die Räume dem FV Illertissen alle Möglichkeiten bieten. Mitarbeitern Diana Baur wird dort von Montag bis Mittwoch, zwischen 9 und 12 Uhr vor Ort sein. Am Donnerstag ist die Geschäftsstelle von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.

