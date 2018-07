vor 51 Min.

Feierei in Vöhringen

Am Wochenende findet in der Innenstadt das Cityfest statt. Was geboten ist

Nach den Jubiläumsfestlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen des Sportclubs wird in Vöhringen weiter gefeiert: Am Wochenende steht das 41. Stadtfest an. Es beginnt am Freitag, 6. Juli, und endet am Sonntag, 8. Juli. Gefeiert wird wieder zwischen Josef-Cardijn-Haus, Pfarrkirche und Parkplatz nördlich des Pfarrheims. Mit einbezogen ist die Straße Kirchplatz.

Für ihr Fest haben sich die Verantwortlichen das Motto „familienfreundlich“ auf die Fahnen geschrieben. So ist auch das Programm zusammengestellt worden. Am Freitag, 6. Juli, wird Bürgermeister Karl Janson das Cityfest um 18.30 Uhr mit dem Bieranstich eröffnen. An diesem Abend unterhält die Gäste von 18 bis 21 Uhr der Musikverein Asch, von 21 Uhr an sitzt die Sommer-Tour-Band der Stadtkapelle auf dem Podium.

Am Samstag, 7. Juli, spielt von 17 Uhr an das Trio Tre Amici und wird um 20.30 Uhr abgelöst von den Bätscher Buam. Die in der Region mittlerweile bekannte Band hat einen Mix aus Stimmungsmusik, Partyhits und das Beste der Charts im Gepäck.

Der Sonntag, 8. Juli, beginnt um 10 Uhr mit einer Messe im Zelt. Es schließt sich ein Frühschoppen samt Bürgermeisterstammtisch an. Die Musikkapelle Nattenhausen unterhält die Besucher. Von 16 Uhr an spielen die Dorfmusikanten Aufheim. Das Ende der Fete ist gegen 21 Uhr vorgesehen.

Wie der Vorsitzende des Kulturrings, Bertram Schnitzler, mitteilt, ist wieder allerlei Deftiges geboten. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Festwurst, Pommes oder Kesselfleisch. Auch türkische Gerichte soll es geben. Am Sonntagvormittag werden Weißwürste serviert, am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Neben Bier wird in einer Weinlaube Rebensaft offeriert. Mixgetränke gibt es an einer Bar. Eine Pils-Bar ist zudem an allen Tagen geöffnet. (ub)

