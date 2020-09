vor 35 Min.

Führungswechsel bei den Grünen in Babenhausen

Plus Pünktlich zum zweijährigen Bestehen wählt der Babenhauser Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen einen neuen Vorstand. Wer künftig die Doppelspitze bildet.

Führungswechsel in Babenhausen: Der 2018 gegründete Ortsverband der Partei Bündnis 90/Die Grünen hat einen neuen Vorstand. Einer der bisherigen Sprecher, Tobias Held, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht erneut für dieses Amt kandidieren, lässt der Ortsverband wissen.

Einstimmig zu gleichberechtigten Sprechern gewählt wurden nun Kerstin Rosenbaum und Assad Wardak. Die Aufgaben des Schriftführers übernimmt Caesar Kaiser. Sandra Neubauer, die seit 2018 als Kreissprecherin der Grünen im Unterallgäu wirkt, ist zuständig für den Bereich Social Media und Kommunikation.

Erste Grünen-Fraktion im Babenhauser Marktrat

In seiner letzten offiziellen Ansprache als einer der beiden Sprecher, die den Ortsverband vor zwei Jahren initiiert hatten, dankte Tobias Held allen Mitgliedern für die gemeinsame Arbeit. Die Grünen hätten in Babenhausen bereits viel erreicht, sagte er laut einer Pressemitteilung. Auch auf größere und gut besuchte Veranstaltungen, beispielsweise zum Thema 70 Jahre Grundgesetz, könnten sie zurückblicken.

Bei vergangenen Entscheidungen habe die Partei „stets mit deutlichen Gewinnen abgeschnitten“, so Held – ob bei der jüngsten Landtagswahl, dem Volksbegehren Artenvielfalt, der Europawahl und zuletzt „der äußerst erfolgreichen Kommunalwahl 2020, bei der die Grünen in Babenhausen mit einer aus lediglich neun Personen bestehenden Liste auf Anhieb zwei Sitze im Marktgemeinderat erreicht hatten“. Die erste Grünen-Fraktion in dem Gremium bilden Sandra und Benedikt Neubauer.

Ortsverband positioniert sich gegen Hetze

Außerdem hob Tobias Held „die klare Position des Ortsverbands gegen Rechtsradikalismus, Hetze, Ausgrenzung und den Einsatz für ein gemeinsames Miteinander lokal, überregional und international“ hervor. Der scheidende Sprecher bezeichnete den Ortsverband Babenhausen hinsichtlich des Engagements seiner Mitglieder als breit aufgestellt. Er habe sich konsolidiert, sprich: in seinem Bestand gefestigt.

Die neu gewählte Doppelspitze kündigte an, mit dem Vorstand, dem gesamten Ortsverband und der Fraktion im Marktgemeinderat Themen, die alle im Ort und darüber hinaus betreffen, transparent und zielführend voranbringen zu wollen. Auch Aktionen und Veranstaltungen für interessierte Bürger in Babenhausen wolle der Ortsverband weiterhin anbieten. (az)

