vor 6 Min.

Fußballturnier und Dorfrocker in Bellenberg

Am Wochenende wird gespielt und gefeiert

Erst der Sport, dann die Fete, so heißt es bei den Raiffeisen Sport- und Festtagen ab Freitagabend auf dem Fußballgelände in Bellenberg. Wie berichtet, hat der örtliche Fußballverein Elfmeter- und Jugendturniere sowie Dorfmeisterschaften an einem Wochenende zusammengefasst. Zudem steht eine Party im 1800-Personenzelt und das Konzert mit den Dorfrockern an, sodass auf dem Gelände fast rund um die Uhr etwas los sein wird. Dazu ein Überblick:

Das 13. Elferturnier für Jedermann startet gegen 17 Uhr. Alle Teilnehmer des Elferturniers haben bei der anschließenden Beach Beats Party mit DJ Sancho im Festzelt freien Eintritt.

Von 9 bis 11.30 Uhr dauern die Jugendturniere, um 11 Uhr beginnen die 31. Dorfmeisterschaften. Für das Konzert am Abend öffnet das Zelt um 17 Uhr. Von 18 Uhr bis 21 Uhr spielen die „Brandenburger 8“. Danach übernehmen die Dorfrocker bis voraussichtlich 1 Uhr früh die Bühne.

Um 9.30 Uhr beginnt der Gottesdienst im Zelt, danach werden die Jugendturniere fortgesetzt. Die Musikgesellschaft Bellenberg begleitet die Messfeier und spielt bis 14 Uhr auf. Um 15 Uhr gibt es Ablösung mit der Sommertour-Band aus Vöhringen. Gegen 20 Uhr klingt das Fest aus. (lor)

Themen Folgen