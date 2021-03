12:03 Uhr

GNTM-Umstyling: Ana aus Nersingen wird zur Blondine

Plus Bei Germany's Next Topmodel stand jetzt mit dem Umsytling einer der größten Momente der diesjährigen Staffel an. Wie Ana aus Nersingen es erlebt hat.

Von Maximilian Sonntag

Tränen, soweit das Zuschauerauge reicht: So viel und oft geweint wie in Folge fünf wurde in der bisherigen " Germany's Next Topmodel"-Staffel noch überhaupt nicht. Das ist aber kein Anlass, sich auch nur ansatzweise Sorgen um die Nachwuchsmodels zu machen. Der Grund: das große Umstyling. Dieses gehört schon immer zu den emotionalsten Momenten in Heidi Klums Modelshow. Auch für die 20-jährige Ana Martinovic aus Nersingen wurde die Typveränderung zur tränenreichen Angelegenheit.

Der Start der fünften Episode von "Germany's Next Topmodel" erinnert an einen Horrorfilm. Der Fernseher im Model-Loft beginnt zu flackern. Ausschnitte vergangener Umstylings erscheinen auf dem Bildschirm. Ana ist direkt um ihre Haare besorgt. Auch anderen GNTM-Models vergeht schlagartig die Laune. Die 20-jährige BWL-Studentin aus dem Landkreis Neu-Ulm wird mit zwei Modelkolleginnen dann auch gleich als Erste von Heidi Klum zum Umstyling beordert. "Bei euch dauert es heute am längsten", so die Modelmama. Ana schwant jetzt schon Böses.

Heidi Klum will Ana in atemberaubendes Model verwandeln

Schnell wird klar: Aus Schwarz wird Blond. Ana weint und kommentiert ihre Entwicklung zur Blondine mit den Worten: "Ich sehe doch dann aus wie eine Solariumtante." Heidi Klum sieht das anders: "Ana wirkt wie die Unschuld vom Lande. Ich möchte die süße, liebe Ana in ein atemberaubendes Model verwandeln."

Aber auch andere GNTM-Mädels müssen mit ihrem neuen Aussehen erst einmal klarkommen. Die wohl besonderste Typveränderung macht Romina durch. Ihre braunen Haare werden rot-orange. Der Haarschnitt: Ein Hauch von Kylie Jenner - kann also gar nicht so schlecht sein. Während der gesamten Folge gilt das Mantra "girls support girls": Niemand soll diese schlimme Typveränderung allein ertragen müssen. In der Gruppe weint es sich ja schließlich besser.

Modelmama Heidi Klum und Ana aus Nersingen kurz nach der Enthüllung ihres neuen Looks. Bild: Richard Hübner/ProSieben

GNTM-Models laufen Foto-Fashion-Show mit neuem Look

Aber trotz dieser gegenseitigen Unterstützung nehmen die Streitereien zwischen einzelnen GNTM-Mädels zu. Linda will schlafen, Soulin ist es zu laut - schon eskaliert die Situation: "Soulin geht mir einfach auf den Sack." Der zweite Konfliktherd: Chanel vs. Liliana. Eine lautstarke Konfrontation um nichts und wieder nichts. Am Ende versöhnen sich die beiden GNTM-Nachwuchsmodels wieder.

Zurück zum Umstyling: Nach acht Stunden ist Ana aus Nersingen fertig, auch mental. Zufrieden wirkt sie vorerst nicht. "Jeder hatte eine Jugendsünde, ich nicht. Aber jetzt hab ich sie: ich war mal blond." Ihren neuen Look dürfen die GNTM-Models dann direkt im Entscheidungswalk präsentieren. Das Besondere: Ein Fotoshooting ist dieses Mal gleich integriert: "Wir machen heute sozusagen ein 'Two in One' - Fashionshow und Fotoshooting", erklärt Heidi Klum. Am Ende des Catwalks müssen die Nachwuchsmodels für ein Foto posieren. Dafür haben sie aber nur fünf Sekunden Zeit.

Ana ist auch nächste Woche bei GNTM dabei

Bevor es losgeht, werden die GNTM-Mädels aber von Stardesigner Christian Cowan eingekleidet. Ihm gefällt Anas neuer Look. Sie darf ein "Diva-Outfit" tragen und soll auf dem Catwalk ein "Mean Girl" sein. Die Nersingerin ist überzeugt, dass sie diese Verwandlung hinbekommt. Und tatsächlich: Ana liefert ab. Da kann ihr auch das zu weit hochgerutschte Kleid während des Walks nichts anhaben. Ganz im Stile eines Topmodels zieht sie es in der Pose für das Foto wieder nach unten.

"Du bist wie ein Sonnenstrahl. Der Look lässt dich strahlen und hervorstechen", lobt Christian Cowan die 20-Jährige. Auch Heidi Klum erkennt Anas Leistung an. Natürlich bekommt sie ihr Foto und darf sich auf die nächste Runde freuen. Die 21-jährige Amina musste Germany's Next Topmodel gestern verlassen.

