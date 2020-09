vor 17 Min.

Gartenkultur in Illertissen wächst und blüht trotz Corona

Plus Der Illertisser Verein lässt sich von der Pandemie die Lebensfreude nicht verderben. Auf der Jungviehweide hat sich in den vergangenen Monaten viel getan.

Von Regina Langhans

Die „Gartenlust“, Gartenflohmärkte, Fachvorträge, Grünwerkstatt: Nichts von all dem, wofür die Jungviehweide inzwischen steht und Illertissen bekannt ist, hat diesen Sommer in Zeiten des Covid-19-Virus stattfinden können. Eine traurige Bilanz. Und doch verstehen es die grünen Experten, die sich derzeit abzeichnenden Möglichkeiten auszuschöpfen.

Verspätet und bei eingeschränkten Besuchszeiten öffnete Kurator Wolfgang Hundbiss die Jahresausstellung „Es grünte allenthalben – Vom Säen und Pflanzen“ am 2. Juli. Und Thea Zedelmeier, Vorsitzende der Förderer der Gartenkultur, begann mit ihren ehrenamtlichen Helfern damit, die Pflege der Museumsgärten neu zu koordinieren: Familienweise und in festen Schichten, denn die Anlagen bedurften nach der Auszeit dringend der Pflege.

Förderer der Gartenkultur lassen sich die Lebensfreude nicht nehmen

„Wir lassen uns von dem Covid-19-Virus die Lebensfreude nicht verderben“, sagt die Vorsitzende beim Rundgang über das Gelände. Und da hat sich inzwischen einiges verändert. Am augenfälligsten ist der nun demnächst fertige Ökogartenturm. Für Zedelmeier ist er eine Art „logische Konsequenz“ auf die Aktion „Entsteint euch“. Diese wandte sich gegen die immer beliebter werdenden Steinwüsten in Privatgärten und soll stattdessen eine Vielfalt der Pflanzen- und damit auch Tierwelt fördern. Der Turm soll zu einem Perspektivenwechsel führen durch den Rundblick von oben auf die blühenden Gartenanlagen auf der einen Seite und die fast zum Greifen nahen Bäume und Büsche auf der anderen. Die Erfahrungen, die Besucher dabei machen, vergleicht Zedelmeier mit denen eines Baumwipfelpfads. „Nichts ist einprägsamer als das, was ich sehe und mit allen Sinnen erlebe.“

Ein Familienunternehmen aus dem Unterallgäu hatte von ihrer Idee einer besonderen Aussichtsplattform vernommen und ist jetzt dabei, den Ökogartenturm fertigzustellen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in vielerlei Hinsicht, CO2-neutral aus nachwachsenden Rohstoffen vom Innenleben bis zu den Lärchenholzwänden außen. Während es über die innere Treppe zur Aussichtsplattform geht, erfährt der Besucher noch manche Anregung in Sachen Perspektivenwechsel. Bei dem optisch wie bautechnisch interessanten Turm handelt es sich um ein von Auszubildenden eigenständig realisiertes Projekt, auf das auch schon Privatleute aufmerksam geworden seien, so Zedelmeier.

Im Themengarten ändert ein Blütenmeer seine Farben

Ein weiteres Projekt lädt zum Innehalten ein: Der zum Beobachten von Farbverläufen eigens angelegte Themengarten nach dem Motto „Farben und Formen im Takt der Jahreszeiten“. Die Landschaftsarchitektin Petra Pelz habe das dreiteilige Beet auf der einen Seite mit Stauden in kühlen Farben und auf der anderen in warmen Blütentönen bepflanzt, damit sie sich in der Mitte zu einer „wohldosierten Symphonie von Farben, Formen und Texturen“ träfen, zitiert Zedelmeier die Initiatorin. Je nach Blickwinkel und Windböe ändert das Blütenmeer seine Färbung. Darin finden sich Eisenkraut, Tautropfengras, Sonnenhut oder Herbstastern und im Frühjahr kommen Zwiebelblüher dazu, die Vielfalt ist immens.

Die Jungviehweide kann sich auch als Teil eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes rühmen: In einem Versuchshochbeet werden Kohlrabipflanzen auf unterschiedlichen Substraten angebaut, von magerer bis reich gedüngter Erde. Betreut und bewertet werden die sehr unterschiedlich geratenen Pflanzen von den Illertisser Gartenfreunden Michael Hörmann, Ivo Rembold und Gerhard Reisinger. Zedelmeier ist gespannt, wie es mit den gewonnen Erkenntnissen weitergeht.

Auch das Museum der Gartenkultur hat sich verändert

Bleibt das Museum selbst. Es wurde umgebaut, mit mehr Platz für Begrünung, einer Wegeführung zur Ausstellung und einem coronagerechten Betrieb – für kleine Veranstaltungen also. Die Sonderausstellung hat donnerstags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Denn der personelle Aufwand sei groß, es müsste jeweils verpflichtend eine Person im Museumsgebäude sein, um das Einhalten der Hygieneregeln zu gewährleisten, weiß Zedelmeier. Ein Stammteam von rund 25 Ehrenamtlichen stehe zur Verfügung, das sich die Arbeit im und ums Museum teile, so die Vorsitzende. Ältere, also Angehörige der Risikogruppe, zählten dazu. Doch alle hätten sich gefreut, wieder nach draußen und arbeiten zu können.

Verstärkung im Team sei also willkommen, wie auch immer wieder Paten für die etwa 30 Gärten gesucht würden. Der ganze Betrieb laufe auf Sparflamme, zumal derzeit auch das Café nicht verpachtet sei. Bei gutem Wetter springt das mobile Café Rosenrot ein. „Zu vieles ist weggefallen, die Märkte und Veranstaltungen waren unsere wichtigsten Einnahmequellen.“ Die Kosten für den Unterhalt seien aber nicht rückläufig, sodass jegliche Aktivitäten willkommen sind. Die Blumenpracht rund um das Museum jedenfalls scheint fast noch schöner zu leuchten als sonst. Corona zu Trotz.

Individuelle Führungen durch Ausstellung und Museumsgärten nach vorheriger Anmeldung unter der Telefonnummer 0172/7312734.

