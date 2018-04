Gutes Sportangebot ist Standortfaktor für Illertissen

Der TSV Illertissen muss 2,25 Millionen für seine neue Halle aufbringen. Das ist ein finanzieller Kraftakt. Umso wichtiger ist die Unterstützung der Stadt.

Etwa 2,25 Millionen Euro muss der TSV Illertissen aufbringen, wenn er seinen Traum von der neuen Sporthalle wie geplant wahr werden lassen will. Das ist auch für einen Verein dieser Größenordnung eine stolze Summe. Und es ist nicht klar, ob der finanzielle Kraftakt gelingt. Doch ein wichtiger Schritt wurde getan: Nach der Stadtratssitzung haben die potenziellen Bauherren eine Zusage über bis zu 725000Euro in der Tasche. Das bedeutet zumindest ein Stück finanzielle Sicherheit.

Mit der Entscheidung für diesen überdurchschnittlich hohen Zuschuss haben die Stadträte Weitsicht gezeigt: Die Investition kommt der Allgemeinheit zu Gute, die Illertisser Bürger werden von der neuen TSV-Halle profitieren. Und dadurch am Ende auch die Stadt.

Der Breitensport ist in Illertissen und drumherum beliebt, abends kommt es in den Hallen zu Engpässen. Das neue Gebäude bringt spürbare Entlastung: Nach eigenen Angaben will der Verein 70 bis 80 Stunden aus den städtischen Hallen in den Neubau verlagern – es wird also einiges an Belegungszeit frei. Diese Kapazitäten dürften nicht nur diejenigen freuen, die momentan für ihre sportlichen Aktivitäten ein Dach über den Köpfen brauchen. Denn der Neubau bietet auch eine Perspektive.

Die Einwohnerzahl Illertissens steigt langsam aber stetig: Viele Menschen, die in die Vöhlinstadt oder ihre Umgebung ziehen, werden die sportlichen Angebote gerne nutzen. Der Bedarf an Hallen dürfte künftig eher steigen, zumal Fitness und Gesundheit für immer mehr Menschen wichtige Themen sind. Mit dem Zuschuss an den TSV unterstützt die Stadt, dass die Bürger ein entsprechendes Angebot vorfinden und sich in dieser Hinsicht verwirklichen können. Das schafft Lebensqualität – und ist schließlich ein Standortfaktor für Illertissen. Das im Blick, ist es folgerichtig, dem TSV bei seinem finanziellen Kraftakt unter die Arme zu greifen. Und zu hoffen, dass der nun gelingt.

