17.08.2018

Handgemachte Pasta und Brote aus Vöhringen

In einem Geschäft an der Ulmer Straße werden seit einiger Zeit Produkte kleiner Manufakturen verkauft. Die Betreiber greifen dabei selbst zu Nudelholz und Rührgerät.

Von Madeleine Schuster

In die ehemalige Konditorei Haag in Vöhringen ist neues Leben eingezogen. Familie Hörl verkauft dort seit einiger Zeit Spezialitäten aus der Region – die vor Ort teils selbst produziert werden. Bäckermeister Reinhard Hörl steht dafür in der Küche, backt unter anderem Brot und stellt Pasta her. Selbstgemachte Nudeln mit Geschmacksrichtungen wie Rote Bete, Chili, Bacon oder Bärlauch werden in dem kleinen Geschäft an der Ulmer Straße verkauft.

Unterstützen wollen die Hörls aber auch kleine Manufakturen aus der Region, die etwa Pesto, Gewürze oder Kaffee produzieren. „Die Produkte, die wir verkaufen, kommen beispielsweise ohne Konservierungsstoffe aus“, sagt Ute Hörl, die das Geschäft gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter betreibt.

Geschäft soll eine Marktlücke schließen

Mit ihrem Laden hofft die Familie eine „Marktlücke“ in der Region um Vöhringen abdecken zu können. „Es kann nicht sein, dass wir hier nur noch industriell produzierte Lebensmittel kaufen können“, findet Ute Hörl. Statt auf Großbetriebe setze die Familie auf kleine Manufakturen, die ihre Produkte selbst herstellen – „und die es nicht im Supermarkt zu kaufen gibt“. Bevor es Wurst, Käse oder Spirituosen in den Laden schafften, würden die Produkte von den Hörls selbst getestet. „Wir schauen uns vor Ort an, wie produziert und was verarbeitet wird.“

Die Idee, dabei auch selbstgemachte Pasta zu verkaufen, sei in der heimischen Küche entstanden, erzählt Hörl. Ihr Mann habe viel getestet, die Nudeln zunächst im Freundeskreis verschenkt. Weil sie dort gut ankamen, integrierten die Hörls sie im eigenen Geschäft. Auch eine vegane Variante – also ohne Eier, dafür aber mit Kichererbsen – habe man im Sortiment, erklärt Tochter Vanessa Hörl, die den Verkauf übernimmt.

Mit der Nachfrage sei man im kleinen Familienbetrieb bislang zufrieden. Das Sortiment soll über die Zeit weiter ausgebaut werden. „Wir sind immer auf der Suche nach neuen Produkten und Produzenten“, sagt Ute Hörl.

