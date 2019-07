vor 12 Min.

Heuer steigt das letzte Altstadtfest in der Illertisser Rosenstraße

Seit 40 Jahren veranstaltet die Stadtkapelle Illertissen das Altstadtfest in der Rosenstraße. Heuer findet es in dieser Form zum letzten Mal statt.

Plus Die Stadtkapelle Illertissen kann die Feier nicht mehr wie bisher veranstalten. Das hat mehrere Gründe.

Von Wilhelm Schmid

Das Altstadtfest der Stadtkapelle Illertissen am 18. August wird in zweifacher Hinsicht ein Besonderes sein: Zum einen findet es heuer zum 40. Mal statt – und zwar ohne Unterbrechung seit 1980. Zum anderen, und das ist erst vor wenigen Tagen bekannt geworden, wird es auch das Letzte sein, das in dieser Form in der Rosenstraße gefeiert wird. Das hat der Vorstand in seiner Sitzung einstimmig beschlossen.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Verein fühlt sich von Anwohnern nur noch geduldet Gründe für diese Entscheidung gibt es mehrere. Die Verantwortlichen auf Seiten der Stadtkapelle erklären, warum sie sich gegen eine Fortsetzung des beliebten Fests entschieden haben. Erstens werde für das Fest nicht nur die Straßenfläche, sondern auch eine ganze Reihe von privateigenen Höfen, Garagen und Hinterhöfen benötigt. Dort müssen beispielsweise die Küche mit Spülmobil, die Theken und Lagerflächen für den Getränkeausschank und vieles andere untergebracht werden. Der Verein hat dabei teilweise auch die Strom- und Wasseranschlüsse der Anlieger in Anspruch genommen. Dafür, so heißt es aus dem Vereinsvorstand, sei man außerordentlich dankbar. Seit einigen Jahren werde das von vielen Anwohnern aber mehr und mehr als belastend empfunden. Der Verein sei nur noch geduldet. Das zweite Problem seien die vielen freiwilligen Helfer, die bei so einem Fest mit anpacken müssen. Für Vorbereitung, Auf- und Abbau sowie natürlich auch für die Bewirtung der Besucher mit Speisen und Getränken wurden bisher stets mehr als hundert Leute gebraucht, die tatkräftig helfen und von Samstag bis Montag ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Diese Mannschaft werde zusehends kleiner. Das liegt teilweise daran, dass die Stadtkapelle im Aktiven- und Jugendbereich einen zwar geringfügigen, aber doch spürbaren Rückgang der Mitgliederzahlen zu verkraften hat. Vielfach schwindet aber auch die Bereitschaft zur Mitarbeit bei den Mitgliedern und ihren Angehörigen: Früher hätten ganze Familien in verschiedensten Funktionen am Festwochenende tagelang aktiv mitgeholfen. Der Stadtkapelle fehlen Handwerker Von Seiten der Verantwortlichen heißt es auch, dass sich das Urlaubsverhalten dahingehend geändert habe, dass man die Reisetermine nicht mehr nach dem Altstadtfest ausrichten könne oder wolle. Hinzu kommt vor allem auch, dass unter den verbleibenden Kräften so gut wie keine Handwerker mehr sind. So gibt es noch einen einzigen Elektriker unter den Aktiven, aber keinen Landwirt mehr, der mit einem Traktor beim Transport von Bierbänken oder Spülmobil helfen könnte. Kaum jemand hat einen Autoanhänger oder einen Lkw. Die Führerscheine dafür haben viele früher bei der Bundeswehr absolviert, was seit Langem weggefallen ist. Deshalb müssen für die Installation von Strom, Wasser und Abwasser sowie Transportaufgaben externe Fachkräfte dazu geholt werden, die natürlich entsprechend zu bezahlen sind. Man habe, so der Stadtkapellen-Vorstand, zwar zahlreiche Schüler, Studenten und auch Leute aus Büro- oder Dienstleistungsberufen, aber fast keine technischen Fachkräfte mehr in den eigenen Reihen. Diese waren es bisher, die die Hilfskräfte gruppenweise bei den Arbeiten angeleitet haben. Der damit notwendige Aufwand für externe Helfer und die Logistik schmälert deshalb den finanziellen Erlös, den die Stadtkapelle zur Finanzierung der professionellen Instrumentalausbildung und musikalischen Leitung dringend benötigt. Hinzu kommt, dass seitens der Stadt Illertissen zwar in den letzten Jahren einige wertvolle Anschaffungen, wie beispielsweise eine neue Bühne und ein neuer WC-Wagen, vorgenommen wurden. Das muss aber bezahlt werden. Die Leihgebühren sind deutlich gestiegen. Teilweise haben sie sich sogar verfünffacht. Die Stadt legt Wert darauf, keinen Verein zu bevorzugen. So muss auch die Stadtkapelle einen Teil der Kosten tragen. Denn auch wenn die Bezeichnung Stadtkapelle etwas anderes vermuten lässt, ist sie ein gewöhnlicher Verein und keine städtische Einrichtung. So wird in diesem Jahr auf jeden Fall zum letzten Mal in der Rosenstraße gefeiert. Die Verantwortlichen sind fest entschlossen, dass das Fest auch in Zukunft bestehen bleiben soll. Aber die Frage, wie und wo das mit weniger personellem und materiellem Aufwand gestemmt werden kann, darüber muss im kommenden Herbst beraten werden.

Themen Folgen