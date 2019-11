vor 11 Min.

Heute gibt es Plätzchen auf dem Marktplatz

Verkauf startet um 7.30 Uhr in Illertissen

Ob Vanillekipferl, Marmeladen-Gebäck oder Lebkuchen: Auch in diesem Jahr haben viele Menschen fleißig für die Plätzchen-Aktion der Illertisser Zeitung gebacken. Zusammengekommen sind etliche prall gefüllte Tütchen (je 250 Gramm), die wir heute an unserem Stand auf dem Wochenmarkt in Illertissen verkaufen werden. Los geht es um 7.30 Uhr.

Ein Päckchen kostet fünf Euro – die Einnahmen kommen einem guten Zweck zugute. Denn der Erlös der Aktion geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Seit vielen Jahren unterstützt es Notleidende aus der Region finanziell, etwa wenn es um notwendige, aber teure medizinische Anschaffungen geht. Die Menschen sind unverschuldet in Not geraten – sei es durch einen Unfall, eine Krankheit oder einen anderen Schicksalsschlag.

Neben den Plätzchen gibt es übrigens auch Strickwaren vom Illertisser Strickcafé zu kaufen. Bleiben Tütchen mit Backwerk übrig, werden diese am kommenden Mittwoch verkauft, ebenfalls am Wochenmarkt. (az)

