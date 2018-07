10:00 Uhr

Hier können bald neue Wohnhäuser entstehen

Nach drei Jahren Planungsphase kann an der Zeppelinstraße gebaut werden. Auch Gewerbe soll sich ansiedeln.

Von Madeleine Schuster

Nach drei Jahren Planungsphase kann auf dem Gebiet nördlich der Zeppelin- und östlich der Wilhelm-Walker-Straße in Illertissen gebaut werden. Nach letztmaliger Auslegung des Bebauungsplans gab der Bauausschuss des Illertisser Stadtrats kürzlich grünes Licht für das Vorhaben.

Wie berichtet, will ein privater Investor auf dem Areal etwa 20 Doppelhaushälften bauen. Auch Gewerbe könnte sich dort ansiedeln, denn es handelt sich um ein Mischgebiet. Im Osten des Geländes, angrenzend an die Bahnlinie, ist eine sogenannte Riegelbebauung vorgeschrieben. Das Gebäude wird in diesem Fall durchgehend entlang der Baulinie errichtet. Der Lärm soll dadurch abgeschirmt werden. Auf Hinweis des Neu-Ulmer Landratsamts sei nach Angaben von Planer Thorsten Reber vom Lindauer Büro Sieber noch einmal überprüft worden, ob eine solche Bebauung auch im Norden und Süden notwendig ist. Laut Gutachten sei dies nicht der Fall. Eine Änderung im Bebauungsplan müsse also nicht vorgenommen werden.

Das Mischgebiet nördlich der Zeppelinstraße hatte in der Vergangenheit immer wieder Bedenken hervorgerufen. Unter anderem war befürchtet worden, dass dort das Verkehrsaufkommen steigt. Planer Reber entgegnete damals, dass ein großer Teil des Verkehrs nach Norden über die Wilhelm-Walker-Straße und die Nordtangente aus dem Gebiet abfließen solle. Von Seiten der Stadtverwaltung hieß es zudem, dass sich Gewerbetreibende über Verträge verpflichten sollten, die Lastwagen nach Norden durch die Rudolf-Diesel-Straße und zur Tangente zu schicken.

Bedenken brachte nun auch Stadträtin Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne) noch einmal vor. Sie bemängelte, dass zu viele Flächen versiegelt würden. Vor allem die immer häufiger vorkommenden Steingärten sind Sonntag dabei ein Dorn im Auge. Die Stadt solle sich Gedanken machen, ob sie diese Art der Gartengestaltung zugunsten von Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten in Zukunft nicht stärker einschränken wolle – etwa durch entsprechende Vorgaben im Bebauungsplan. „Wir sind eine Bienenstadt. Wir sollten auf diesem Gebiet Vorreiter sein“, sagte die Stadträtin. Ein Einwand, der laut Bürgermeister Jürgen Eisen in Zukunft gerne diskutiert werden könne.

Auf das Mischgebiet an der Zeppelinstraße wird Sonntags Einwand jedoch keinen Einfluss mehr nehmen. Der Bebauungsplan wurde einstimmig als Satzung beschlossen. Sobald die parallel stattfindende Änderung des Flächennutzungsplans vom Landratsamt genehmigt sei, könne der Beschluss öffentlich bekannt gegeben werden – und der Bebauungsplan damit in Kraft gesetzt werden, sagte Brigitte Volz, die im Rathaus unter anderem für Bauleitpläne zuständig ist.

