12:40 Uhr

Hund geht in Babenhausen auf einen Artgenossen los

Die Polizei wurde über eine Rauferei zweier Hunde in Babenhausen informiert.

Die Polizei bestätigt Gerüchte, wonach es zu einer Rauferei zwischen zwei Hunden in Babenhausen gekommen ist. Ein Tier starb in der Folge.

In Babenhausen ist es in der vergangenen Woche offenbar zu einem tragischen Vorfall gekommen: Ein ausgebüxter Hund hat einen Artgenossen angegriffen. Dieser starb später an den Verletzungen.

Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, habe der Besitzer mitgeteilt, dass sein Kangal-Hirtenhund aus dem Grundstück entwichen und dann auf einen anderen Hund losgegangen sei. Es sei zu einer "Rauferei" zwischen den Tieren gekommen. Der fremde Hund sei in der Folge in einer Tierklinik gestorben.

Zuvor hatte der ausgebüxte Hund offensichtlich kein gesteigertes Aggressionspotenzial aufgewiesen, so der Polizeisprecher. Eine Straftatbestand liege nicht vor. Im Raum stünden eventuelle zivilrechtliche Forderungen. (stz)

