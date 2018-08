vor 30 Min.

Hunderte feiern bei "Bich de Dicht" in Oberroth

Bei dieser Party in Oberroth ist der Name Programm: "Bich de Dicht" hat hunderte Nachtschwärmer angelockt. Hier die schönsten Fotos aus dem Getümmel.

Bei dieser Party in Oberroth ist der Name Programm: "Bich de Dicht" hat in der Nacht zum Samstag wieder hunderte Nachtschwärmer angelockt. An der Beachbar, im Festzelt und in der Weinlaube wurde die Nacht zum Tage gemacht. Unser Fotograf Florian Holley war mit von der Partie (und von der Party) und hat viele Schnappschüsse gemacht. Eine Auswahl findet ihr unten. Viel Spaß beim Durchklicken!

21 Bilder Hunderte feiern bei "Bich de Dicht" in Oberroth Bild: Florian Holley

Themen Folgen