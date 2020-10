06:00 Uhr

Ideensammlung für die Innenstadt geht in die nächste Runde

Plus Die Illertisser dürfen mitreden bei der Entwicklung der Kernstadt. Eine Ausstellung zeigt jetzt in der Schranne, welche Überlegungen es schon gibt.

Von Regina Langhans

Rund zwei Dutzend Interessierte waren zur Auftaktveranstaltung und damit Eröffnung der nächsten Runde in Sachen gemeinsamer Innenstadtplanung in die Schranne gekommen. Hochbauamtsleiter Florian Schilling informierte zum Zwischenstand und künftigen Vorgehen. Weitere Infos erteilte Lukas Hoch vom Würzburger Büro Schirmer Architekten und Stadtplaner.

Wie berichtet, bezieht Illertissen seine Bürger bei der Fortschreibung und Erweiterung eines Sanierungskonzeptes für die Innenstadt mit ein. Für die Maßnahmen gibt es Fördergelder. Eine Online-Beteiligung hat bereits stattgefunden, die ausgewerteten Beiträge können in Form einer Ausstellung werktags bis 3. November von 13.30 bis 16.30 Uhr eingesehen werden.

Stadtentwicklung: Mitmachen ist in Illertissen ausdrücklich erwünscht

Dabei sind Kommentare oder Ergänzungen von Bürgerseite willkommen, Mitmachen ist wieder ausdrücklich gewünscht, so Schilling. Dafür sind auf den Ausstellungswänden mit Plänen und Texten Flächen freigelassen worden, um die Ideen fortzuentwickeln. Sodann lässt sich das vorgesehene Sanierungsgebiet als Luftansicht in Tischhöhe betrachten, was einen besseren Überblick über das 65 Hektar große Areal ergibt. Mithilfe von Memoclips und zu beschreibenden Kärtchen können einzelne Punkte auch direkt markiert werden, erklärte Hoch. Er warb nochmals um die Beteiligung der Bürger, Ideen einzubringen.

Die ausgestellten Unterlagen, aber auch neugierig machende Stichworte aus Vorbesprechungen wie Einbeziehen der Schlossgärten, Sanierung des Carnac-Platzes oder Verbindung zur Illerleite führten bereits zu den neuen Vorschlägen unter den Anwesenden. Bald hatte sich ein Kreis um die Luftaufnahme gebildet, und es wurde über einfallsreiche Aufstiegsmöglichkeiten zum Schlossberg debattiert. Als Illertisser und Ex-Geschäftsmann monierte Dieter Gössler die ungünstigen Öffnungszeiten der Ausstellung: „Die Berufstätigen können sich alle nicht einbringen, es muss mindestens einmal bis abends geöffnet sein.“ Die Veranstalter versprachen, sich zu kümmern.

Auch Details zum weiteren Vorgehen interessierten. Der Hochbauamtsleiter sagte, dass es sich um ein auf die nächsten 25 Jahre angelegtes Projekt handele, das Missstände oder Standortvorteile aufzeigen oder Zukunftsziele formulieren wolle, wobei sich immer wieder etwas ändern könne. Der nächste Schritt heiße, die Bürgervorschläge der Ausstellung in der Schranne auszuwerten, danach Entwicklungskonzept und Handlungsfelder festzulegen.

Ergebnisse sollen bis Ende des Jahres vorliegen

Zum Jahreswechsel sollten die Ergebnisse vorliegen. Diese könnten je nachdem auch sehr individuell ausfallen: Insgesamt gehe es um große Ziele wie Wohnraumverdichtung und zugleich mehr Grün und Flächenauflockerung oder um Parkplätze, Fahr-, Rad-, Fußwege und zugleich eine Verkehrsberuhigung. Der Erhalt von Gebäuden und des Stadtbildes seien Thema, weswegen auch private Anliegen von der Förderung profitieren könnten, so weit sie in den Maßnahmenkatalog passten, so der Planer Hoch. Die städtebauliche Entwicklung werde staatlich unterstützt. Doch, wer in den Genuss der von Staat und Bund jeweils zu 30 Prozent übernommenen Förderung kommen will, müsse ein Konzept vorlegen. Um es zu erstellen, heiße es, Leitbilder und Ziele zu formulieren. Schilling: „Wir müssen definieren, was wir wollen.“ Die gesammelten Erkenntnisse würden im Stadtrat vorgestellt, der dann darüber zu beschließen habe.

