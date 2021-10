Illertissen

11:30 Uhr

Daniel Müller-Schott und das Aris Streichquartett eröffnen Festival in Illertissen

Das Arcis Saxophon Quartett spielt beim Festival in Illertissen.

Plus Das Festival "Junge Künstler - Stars von morgen" in Illertissen beginnt. Diese Konzerte stehen am ersten Wochenende auf dem Programm.

Von Regina Langhans

Das erste Wochenende des Festivals „Junge Künstler – Stars von morgen“ gibt dem Musizieren im Quartett eine Bühne. Dieses Genre funktioniert nur im Zusammenspiel zu viert. Für sich genommen ist aber jeder Musiker dennoch Solist, da er für ein ganzes Register steht. Das könnte spannend werden bei den Streichern und erst recht Saxofonisten. Die beiden Konzerte im Einzelnen:

