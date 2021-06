Illertissen

vor 32 Min.

Freude und Erleichterung beim ersten Konzert in Illertissen

Plus Monatelang musste die Kunst in Illertissen pausieren. Das erste Konzert von "Kultur im Schloss" begeisterte Musiker und Publikum umso mehr.

Von Ralph Manhalter

Freude und Erleichterung schwangen mit in Fritz Unglerts Begrüßung: Seit Oktober sei man nicht mehr zusammengekommen, man lechze geradezu danach, ließ der Initiator von „Kultur im Schloss“ die Besucher an seinen Emotionen teilhaben. Es war das erste Konzert in diesem Jahr, das erste seit Monaten in Illertissen.

