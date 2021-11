Illertissen

07:00 Uhr

Gahr Stiftung: Kein Kind in Illertissen soll an Weihnachten leer ausgehen

Plus Die Rita-und-Johann-Gahr-Stiftung verschenkt auch in diesem Jahr Gutscheine an bedürftige Familien aus der Region. Wer sie bekommt und was dafür zu tun ist.

Von Regina Langhans

Kein Kind soll an Weihnachten leer ausgehen. Zum fünften Mal macht sich die Rita-und-Johann-Gahr-Stiftung in Illertissen dies zum Anliegen. Sie verschenkt Gutscheine im Wert von 25 Euro an Bedürftige, die ausschließlich im Illertisser V-Markt einzulösen sind.

